Bund und Länder treffen sich am 22.03.2021 zum nächsten Corona-Gipfel.

Die Corona-Zahlen in Deutschland und Bayern steigen.

Wie geht es weiter mit Schule und Kita in Bayern?

Der Inzidenzwert in Bayern steigt. Am Freitag (19.03.) lag die Inzidenz im Freistaat sogar über der Marke von 100 - dem Grenzwert für die Notbremse. Vor dem nächsten Corona-Gipfel hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für „mehr Einheitlichkeit und mehr Verlässlichkeit" ausgesprochen. Beim Thema Schule sei mehr Einheitlichkeit nötig. Angesichts der aktuellen exponentiellen Entwicklung müssten alle Maßnahmen „nochmal auf den Prüfstand", so Söder.

Schule Bayern Corona aktuell: Wann welche Schulen öffnen dürfen

Am Montag 15.03. hatte Bayern die Schulen unter bestimmten Voraussetzungen geöffnet. Doch ob Kinder und Jugendliche wieder zurück ins Klassenzimmer dürfen hängt von den regionalen Inzidenzen ab. Das gilt für Grundschulen und weiterführende Schulen.

Grundschule

Sieben-Tage-Inzidenz unter 50: Es findet voller Präsenzunterricht (d. h. auch ohne Mindestabstand) statt.

Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bis 100: Es findet Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand von 1,5 Metern statt.

Weiterführende und Berufliche Schulen sowie Förderschulen ab Klasse 5

Sieben-Tage-Inzidenz unter 100: Es findet Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand von 1,5 Metern statt.

Abschlussklassen

Hier findet auch bei einer Inzidenz über 100 Wechsel- bzw. Präsenzunterricht statt

Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern

Die Kreisverwaltungsbehörde kann Distanzunterricht anordnen

Schule Inzidenz über 100: Was gilt für Schulen in Hotpots?

Überschreitet ein Kreis oder eine Stadt den Inzidenzwert von 100 müssen die Schülerinnen und Schüler zurück in den Distanzunterricht. Die Festlegung, für welche Regionen welches Unterrichtsmodell gilt, wird immer freitags getroffen. So soll Planungssicherheit für die Schulen, Eltern, Kinder und Lehrenden geschaffen werden.

Abschlussklassen sollen nach den Osterferien in Bayern auch in Hotspots zur Schule

Abschlussklassen sowie Viertklässler sollen nach den Osterferien auch in Corona-Hotspots weiterhin in die Schule gehen dürfen - dann aber voraussichtlich verbunden mit einer Testpflicht. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag (16.03) nach einer Kabinettssitzung in München an. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) solle dazu nun ein entsprechendes Konzept vorlegen. Man müsse in den Hotspots über dem Inzidenzwert 100 aber aus Testmöglichkeiten dann Testpflichten machen, betonte Söder. Dabei sollten auch andere Tests, etwa zum Gurgeln, eingesetzt werden.

Kritik an Strategie für Corona Tests an Schulen in Bayern

Die mittlerweile präzisierten Regelungen für Corona-Tests an den bayerischen Schulen stoßen bei Lehrer- und Elternverbänden auf harsche Kritik. „Klassenzimmer sind keine Testzentren“, wetterte etwa der Realschullehrerverband am Mittwoch. Auch der Philologenverband (bpv) bemängelte, das Konzept gehe „von einem Idealzustand aus, den es in der Realität kaum geben wird“.

Das Kulturministerium hatte die Details zum Testkonzept an den Schulen veröffentlicht. Demnach sollen sich alle Jahrgangsstufen auf freiwilliger Basis zwei Mal in der Woche unter Anleitung einer Lehrkraft in der Schule selbst mit einem Nasenabstrich testen. Bei einem positiven Ergebnis müssten die Betroffenen sofort isoliert und weitere Schritte eingeleitet werden.

Mit Schnupfen in die Schule? Das gilt für Schulen in Bayern

Kinder und Jugendliche mit Erkältung müssen vor dem Schulbesuch in Bayern einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Test müsse im Testzentrum, in Apotheken oder bei Ärzten durchgeführt werden, teilte das Kultusministerium in München mit. Ein negativer Selbsttest reiche für den Schulbesuch nicht aus.

Nur bei Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache wie Heuschnupfen ist ein Schulbesuch weiter ohne Test möglich. Eine Ausnahme gilt auch bei einer verstopften Nase ohne Fieber, gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern.

Bei Schnupfen dürfen Kinder nur mit negativem Test in die Schule. (Symbolbild)

Wann dürfen Kinder nicht in die Schule?

Das Kultusministerium in Bayern hat eine Liste von Symptomen vorgelegt, bei denen Kinder auf keinen Fall die Schule besuchen dürfen. Das sind:

Fieber

Husten

Kurzatmigkeit, Luftnot

Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns

Hals- oder Ohrenschmerzen

(fiebriger) Schnupfen

Gliederschmerzen

starke Bauchschmerzen

Erbrechen oder Durchfall

Kultusministerium Bayern setzt FAQ auf

Alle Informationen und Fragen und Antworten zu Schulöffnungen und Schulschließungen in Bayern hat das Kultusministerium auf seiner Webseite in einem FAQ zusammengefasst.

Kita-Schließung bei Corona-Inzidenz über 100

Seit dem 15. März sind auch die Kitas in Bayern wieder geöffnet. Allerdings gilt auch hier ein Notfallmechanismus bei einer Inzidenz von über 100. Dann müssen neben Schulen auch Kitas schließen. Auch Kita-Kinder dürfen bei bestimmten Symptomen die Einrichtungen nicht besuchen.

Corona Regeln Bayern: Treffen, Einzelhandel, Ausgangssperre - Das gilt laut Corona Verordnung

Ab einer Inzidenz von 100 sieht die Corona-Verordnung in Bayern die Notbremse vor. Lockerungen werden zurückgenommen. Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern?

Wie ist die Lage bei Schule und Kita in Baden-Württemberg?

Im Nachbarbundesland BW steigen die Inzidenzwerte ebenfalls vielerorts an. Was genau bedeutet das für Schulen und Kitas im Südwesten? Und welche Beschüsse werden beim nächsten Corona-Gipfel am 22.03.2021 diskutiert?

Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel am 22.03.2021 aufgetaucht - die Maßnahmen und Regeln planen Bund und Länder beim Treffen zu diskutieren.

Aktuelle Beschlussvorlage des nächsten Corona-Gipfels am 22.03.2021

Laut der aktuellen Version (Entwurf 20.03.2021 um 20:40 Uhr) der Beschlussvorlage geht es beim bevorstehenden Bund-Länder-Treffen mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten um folgende Regeln und Maßnahmen:

Lockdown-Verlängerung bis April 2021

mindestens zwei kostenlose Schnelltests für Arbeitnehmer in Präsenz

Maskenpflicht für Arbeitnehmer ohne Homeoffice - nach Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung

kostenlose Corona-Schnelltests (Selbsttests) unter Aufsicht

Öffnungen bei Modellprojekten, wie in Tübingen, mit negativem Corona-Test-Ergebnis und digitaler Kontaktverfolgung möglich

Kontaktarmer Urlaub - Camping und Reisen für Selbstversorger

Urlaub und Reisen mit Quarantäne und Testpflicht

Öffnungen zu Ostern und weitere Corona-Hilfen