Bund und Länder treffen sich am 22.03.2021 zum nächsten Corona-Gipfel.

Es gilt eine Maskenpflicht an der Grundschule.

Bleiben Schule und Kita geöffnet?



Die Inzidenz steigt auch in Baden-Württemberg immer weiter. In manchen Städten und Kreisen werden bereits erste Lockdown Lockerungen zurückgenommen. Beim Corona-Gipfel am 22.03.2021 wird über die Corona-Regeln verhandeln. Was heißt das für die Schulen?

Maskenpflicht Grundschule BW: Baden-Württemberg führt Maskenpflicht für Grundschüler ein

Das Land Baden-Württemberg führt wegen steigender Corona-Infektionszahlen die Maskenpflicht an Grundschulen ein. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag in Stuttgart aus Regierungskreisen. Die Grundschüler, die seit dieser Woche wieder im vollen Präsenzunterricht sind, sollen demnach im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Nach Angaben des Landes Baden-Württemberg müssen es medizinische Masken sein.

Maskenpflicht Schule BW und Wechselunterricht an weiterführenden Schulen

An den weiterführenden Schulen in den 5. und 6. Klassen und Abschlussklassen besteht schon eine Maskenpflicht. Bisher sind offiziell nur Alltagsmasken vorgeschrieben, in der Praxis werden zumeist fast nur noch medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen getragen.

Doch trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen soll auch Wechselunterricht in der weiterführenden Schule wieder ermöglicht werden, um den Abstand im Klassenzimmer zu wahren.

Corona Schule BW: Öffnung von Grundschule, Gymnasium und weiterführende Schule

Schon am 22. Februar sind die Schulen und Kitas in Baden-Württemberg teilweise geöffnet worden. Am 15. März kamen weitere Schularten und Klassenstufen hinzu. Das ist der aktuelle Stand:

Grundschulen sind in einem eingeschränkten Regelbetrieb

Klasse 5 und 6 der weiterführenden Schulen kehren zurück in den Präsenzunterricht.

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 bleiben im Fernunterricht.

Abschlussklassen sind im Wechselunterricht.

Präsenzpflicht ist weiter ausgesetzt.

Kita Schließung BW: Hotspots schließen Kindertagesstätten

Seit dem 22. Februar sind auch die Kindertagesstätten in Baden-Württemberg wieder im Regelbetrieb geöffnet. Allerdings gelten besondere Regeln. So sollen die Gruppen möglichst klein gehalten werden.

Doch es gab bereits erst Schließungen von Kitas in Baden-Württemberg. In Schwäbisch Hall sind die Kitas ab Montag 22.03. dicht. Auch in Mannheim sind die Kitas wegen der hohen Infektionszahlen geschlossen worden.

Immer wieder kommt es in Kitas zu Corona-Ausbrüchen. Seit Ende der Sommerferien 2020 zählt das Landesgesundheitsamt in Baden-Württemberg 331 Corona-Ausbrüche in Kitas mit insgesamt 2154 Infizierten, darunter ein Todesfall unter dem Personal (Stand 18.03.21)

Kultusministerium BW zu Notbremse für die Schulen in Baden-Württemberg

Für den Einzelhandel und Regeln bei Treffen gibt es eine Notbremse. Steigt die Inzidenz über die kritische Marke von 100, werden die Regeln wieder verschärft. Doch Schulen bleiben häufig auch in Hotspots offen. Welche Regeln für die Schulen in Hotspots gelten hat das Kultusministerium auf Anfrage erklärt.

Corona-Gipfel 22.03.2021: Regeln zu Schulen prüfen?

Vor dem nächsten Corona-Gipfel hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für „mehr Einheitlichkeit und mehr Verlässlichkeit“ aus. Aus der aktuellen „flexiblen“ solle eine „harte Notbremse“ für alle werden. Zudem forderte er eine „Bestandsaufnahme“ darüber, was in welchen Ländern schon geöffnet hat. Beim Thema Schule sei ebenfalls mehr Einheitlichkeit nötig. Angesichts der aktuellen exponentiellen Entwicklung müssten alle Maßnahmen „nochmal auf den Prüfstand“, so Söder.

Bildung ist Ländersache, weshalb bisher die einzelnen Bundesländer über Öffnung und Schließung der Schulen weitgehend selbst entscheiden. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte immer wieder betont, dass Schulöffnungen bei den Lockerungen Priorität hätten.

Treffen, Einzelhandel, Ausgangssperre, Schule: Diese Regeln gelten laut Verordnung in Baden-Württemberg

Laut aktueller Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel am 22.03.2021 liegen Tests als wichtiges Thema auf der Agenda von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten.

Aktuelle Beschlussvorlage zum nächsten Corona-Gipfel am 22.03.2021

Bund-Länder-Treffen mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten um folgende Regeln und Maßnahmen: Laut der neuesten Version der aktuellen Beschlussvorlage geht es beim bevorstehendenmit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten um folgende Regeln und Maßnahmen:

Lockdown-Verlängerung bis April 2021

mindestens zwei kostenlose Schnelltests für Arbeitnehmer in Präsenz

Maskenpflicht für Arbeitnehmer ohne Homeoffice - nach Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung

kostenlose Corona-Schnelltests (Selbsttests) unter Aufsicht

Öffnungen bei Modellprojekten, wie in Tübingen, mit negativem Corona-Test-Ergebnis und digitaler Kontaktverfolgung möglich

Kontaktarmer Urlaub - Camping und Reisen für Selbstversorger

Urlaub und Reisen mit Quarantäne und Testpflicht

Öffnungen zu Ostern und weitere Corona-Hilfen