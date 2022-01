Omikron-Variante erwartet Gesundheitsminister Lauterbach nach der MPK heute noch keine Lockerungen der Maßnahmen. Aber: Der Verwaltungsgerichtshof hat das Einfrieren der Alarmstufe II in BW mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte für teilweise rechtswidrig erklärt. Heute treffen sich Bund und Länder erneut zur Ministerpräsidentenkonferenz (kurz: MPK), um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu besprechen. Aufgrund der steigenden Coronazahlen durch dieerwartet Gesundheitsminister Lauterbach nach dernoch keine Lockerungen der Maßnahmen. Aber: Der Verwaltungsgerichtshof hat das Einfrieren derin BW mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte für teilweise rechtswidrig erklärt.

Stehen nun doch Lockerungen der aktuellen Corona-Regeln in Baden-Württemberg an?

in Baden-Württemberg an? Nach dem Gipfel will Ministerpräsident Kretschmann mit der Landesregierung die Corona-Verordnung in BW überarbeiten.

mit der Landesregierung die in BW überarbeiten. Alle Infos zu Lockerungen und Verschärfungen im Überblick.

Lockerungen der Corona-Regeln in BW möglich?

Lockerungen in Corona-Verordnung überarbeiten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann steht vor einer schwierigen Abwägung. Zuletzt hatte der Grünen-Politiker versichert, er werde auf dem „Pfad der Vorsicht“ bleiben. Der Expertenrat der Bundesregierung warnt ausdrücklich vor der Omikron-Welle. Damit stehen möglichein Baden-Württemberg auch wieder auf der Kippe. Die Landesregierung will kurz nach den Beratungen von Bund und Ländern an diesem Montag ihreüberarbeiten. Ministerpräsidentsteht vor einer schwierigen Abwägung. Zuletzt hatte der Grünen-Politiker versichert, er werde auf dem „Pfad der Vorsicht“ bleiben.

Corona-Regeln für Ungeimpfte in Alarmstufe II in BW teils rechtswidrig

Alarmstufe II mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte für teilweise rechtswidrig erklärt hat, somit muss das Land sein Stufensystem wieder in Kraft setzen. Weil die Belastung der Krankenhäuser in den vergangenen Wochen – relativ gesehen – gesunken ist, müsste die Regierung eigentlich die Maßnahmen etwas lockern. Kretschmann will die Einschränkungen aufgrund der hohen Coronazahlen und Inzidenzwerte zwar beibehalten, doch der Verwaltungsgerichtshof stuft einige Corona-Regeln als zu hart ein. Er hat ein Urteil gefällt, welches das Einfrieren dermit hartenfür teilweise rechtswidrig erklärt hat, somit muss das Land sein Stufensystem wieder in Kraft setzen. Weil die Belastung der Krankenhäuser in den vergangenen Wochen – relativ gesehen – gesunken ist, müsste die Regierung eigentlich die Maßnahmen etwas lockern.

Das Einfrieren der Alarmstufe II, das ursprünglich bis Ende Januar geplant war, widerspricht nach Einschätzung des VGH dem Infektionsschutzgesetz des Bundes. Die grün-schwarze Landesregierung hatte aus Sorge um die Omikron-Variante des Coronavirus diese Stufe in der Corona-Verordnung beibehalten und damit die Grenzwerte für die Belastung der Krankenhäuser bis Ende Januar außer Kraft gesetzt.

Alarmstufe 1 statt Alarmstufe 2 – aber mit verschärften Regeln für BW?

Das Land will das am 12. Januar ausgesetzte reguläre Stufensystem der Corona-Beschränkungen in dieser Woche nach der MPK wieder in Kraft setzen, wie eine Sprecherin des Staatsministeriums am Freitag, 21.01.22, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Regierung reagiert damit auch auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, das das Einfrieren der Alarmstufe II mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte für teilweise rechtswidrig erklärt hatte.

Bleibt die Belastung der Krankenhäuser auf dem derzeitigen, etwas niedrigerem Niveau, gilt wieder die normale Alarmstufe. Eigentlich sieht diese Stufe deutlich weniger Einschränkungen vor. Allerdings will die Regierung die Regeln in den einzelnen Stufen noch einmal anpassen, insbesondere bei Veranstaltungen.

2G, 2G+ und 2G-Regeln in Restaurants und Einzelhandel in BW sollen sich laut Kretschmann nicht ändern

Restaurants nur noch 2G und nicht mehr 2G plus gelten würde. Im Einzelhandel wäre statt 2G wieder 3G möglich. Doch Kretschmann hat schon erklären lassen, dass die Regierung sich vorbehält, die bisher vorgesehenen Regeln in der Alarmstufe anzupassen und womöglich auch zu verschärfen. Zwar sind die Krankheitsverläufe bei Omikron laut Experten generell – besonders aber bei Menschen nach der dritten Die Rückkehr zur normalen Alarmstufe würde zum Beispiel bedeuten, dass innur nochund nicht mehrgelten würde. Im Einzelhandel wäre statt 2G wieder 3G möglich. Doch Kretschmann hat schon erklären lassen, dass die Regierung sich vorbehält, die bisher vorgesehenen Regeln in derund womöglich auch zu. Zwar sind die Krankheitsverläufe beilaut Experten generell – besonders aber bei Menschen nach der dritten Corona-Impfung – etwas milder als bei Delta, was die Intensivstationen entlastet hat. Doch die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken ist zuletzt wieder gestiegen.

Experten wollen Verschärfungen statt lockerungen bei den Corona-Maßnahmen