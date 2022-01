Corona-Maßnahme beim Einkaufen gekippt worden: Die 2G-Regel gilt nicht mehr im Einzelhandel. Es ist der zweite Rückschlag für die Regierung Kretschmanns innerhalb weniger Tage. Neben Auch in Baden-Württemberg ist die hartebeim Einkaufen gekippt worden: Diegilt nicht mehr im. Es ist der zweite Rückschlag für die Regierung Kretschmanns innerhalb weniger Tage. Neben Lockerungen bei Veranstaltungen im Sport und in der Kultur kommen also auch Öffnungsschritte im Einzelhandel auf Baden-Württemberg zu.

Ab wann gilt die 2G-Regel im Einzelhandel nicht mehr?

im nicht mehr? Gilt stattdessen 3G im Handel?

im Handel? Können Ungeimpfte mit Corona-Test wieder zum Einkaufen? Alle Infos.

2G-Regel gilt im Einzelhandel in BW nicht mehr – samt Alarmstufe II

Ungeimpfte dürfen vorerst im Südwesten wieder mit einem aktuellen Test shoppen gehen. Der Verwaltungsgerichtshof kippte die 2G-Regel für den Einzelhandel am Dienstag. Das Einfrieren der Alarmstufe II durch die Corona-Verordnung der Landesregierung sei voraussichtlich rechtswidrig, teilte der VGH in Mannheim mit. Die darin vorgesehene 2G-Regel werde mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt.

Ab wann gilt 3G statt 2G im Handel in Baden-Württemberg? – Corona-Test für Ungeimpfte

Ab dem 25.01.2022, ist die 2G-Regel im Einzelhandel außer Kraft gesetzt worden. Damit gilt für den Einzelhandel vorläufig, dass neben Geimpften und Genesenen auch wieder Menschen mit einem aktuellen Corona-Test (3G) in Läden einkaufen dürfen.

Allerdings will die Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch diese Woche das reguläre Stufensystem wieder in Kraft setzen. Kretschmann kündigte allerdings an, dass die Corona-Regeln innerhalb der einzelnen Stufen nochmal angepasst werden müssten. Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante mache dies nötig.

Klage gegen die 2G-Regel in Baden-Württemberg: Das steckt dahinter

Geklagt hatte eine Frau aus dem Ortenaukreis, die ein Geschäft für Schreibwaren betreibt. Sie monierte, dass Schreibwarenläden anders als Blumengeschäfte nicht zur Grundversorgung gerechnet werden. In letzteren gilt trotz Alarmstufe II die 3G-Regel. Das sei eine Ungleichbehandlung.

Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz angeordnet werden“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Diese Erhebliche Grundrechtsbeschränkungen könnten „nicht abgekoppelt von derangeordnet werden“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Diese Inzidenz gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik gebracht werden.

2G-Regel in BW und Bayern beim Einkaufen außer Kraft gesetzt