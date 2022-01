Markus Söder unzufrieden geäußert. Bayern. Einen Tag nach dem Bund-Länder-Treffen zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie hat sich der bayerische Ministerpräsidentunzufrieden geäußert. Informationen zu den Beschlüssen des Corona-Gipfels findet ihr hier. In diesem Artikel geht es um die Reaktionen und Auswirkungen der Ergebnisse und Beschlüsse auf

Lockerungen der Regeln in Bayern: Söder bekräftigt Zusage

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach den Bund-Länder-Beratungen seine Zusage für Lockerungen bei Sport- und Kulturveranstaltungen in Bayern erneuert. Die Pressekonferenz zu den neuen Corona-Regeln in Bayern mit möglichen Lockerungen in Bayern ist auf 12 Uhr, am 25. Januar 2022, angesetzt.

Klar sei laut Söder: Man werde in beiden Bereichen mehr Zuschauer zulassen, sagte Söder am Montagabend im BR Fernsehen – jeweils unter 2G-plus-Bedingungen und mit Maskenpflicht. Die Details will das Kabinett bereits an diesem Dienstag beschließen. Ob und für welche Profi-Ligen dies gelten soll, ließ Söder noch offen. „Wir werden einige Anpassungen vornehmen, weil es nicht mehr verhältnismäßig ist, bei einer doch so geringen Gesundheitsbelastung in den Krankenhäusern die gleichen Regeln zu haben“, sagte Söder.

Lockerungen für den Kultur-Bereich in Bayern

Für den Kultur-Bereich hatte Söder bereits angekündigt, statt 25 voraussichtlich wieder 50 Prozent Zuschauer-Auslastung zuzulassen. Für welche Sport-Events er Lockerungen will und mit wie vielen Zuschauern, dazu sagte Söder am Montag zunächst weiterhin nichts.

Neue Corona-Regeln in Bayern: Lockerungen bei Sportveranstaltungen geplant

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat trotz des Bund-Länder-Beschlusses, an den bisherigen Corona-Regeln festzuhalten, erneut Lockerungen für den Sport in Bayern angekündigt. „Es ist nicht ganz fair, dass wir in Hamburg in der Elbphilharmonie 2000 Leute haben, und woanders geht das nicht. Dass wir in einigen Fußballstadien 15 000 Leute haben, wir haben Geisterspiele. Also wenn, muss das schon vernünftig gleich sein“, sagte der CSU-Chef am Montagabend in den ARD-Tagesthemen: „Und deswegen werden wir da einiges an Anpassungen machen.“ Konkreter wurde Söder (55) aber nicht. Einheitliche Regeln wären besser, betonte Söder.

Im Sport gehe es nicht nur um den Fußball. „Ob der FC Bayern München jetzt mehr oder weniger Zuschauer hat, der gewinnt trotzdem. Aber es muss fair und angemessen stattfinden“, sagte Söder. So seien viele Vereine zum Beispiel im Handball, Basketball und Eishockey sehr stark betroffen.

Bund und Länder hatten bei ihren Beratungen am Montag derzeit Lockerungen von Corona-Auflagen ausgeschlossen, die Maßnahmen aber auch nicht verschärft. Damit bleibt es in den großen Profiligen weitgehend bei Geisterspielen.

Lockerungen der Corona-Regeln in Bayern für Sport und Kultur: Mehr Teilhabe möglich

Gesundheitssystems, sagte Söder. Dank der konsequenten Maßnahmen der vergangenen Wochen sowie der milderen Verläufe bei Omikron seien die Zahlen bei den belegten Intensivbetten insgesamt gesunken. Bereits vor dem Spitzengespräch von Bund und Ländern zur weiteren Corona-Strategie hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch einmal Lockerungen angekündigt. In der Kultur, beim Sport und in der Jugendarbeit werde dann wieder mehr Teilhabe möglich. Der entscheidende Maßstab sei die Belastung des, sagte Söder. Dank der konsequenten Maßnahmen der vergangenen Wochen sowie der milderen Verläufe bei Omikron seien die Zahlen bei den belegteninsgesamt

Corona-Regeln in Bayern: Lockerungen für Kinder-Betreuung

Söder will mit angedachten Lockerungen keine Entwarnung geben: Es gebe keinen Anlass dafür, wie etwa in Großbritannien auf ein Corona-Management völlig zu verzichten. Es könne aber nach Lage der Dinge Erleichterungen geben. Für Bayern kündigte er mögliche Lockerungen für die Zulassung von Zuschauern beim Profisport sowie für Kinder und Jugendliche bei der Beschäftigung am Nachmittag an.

Inzidenz und Hospitalisierungsrate in Bayern – Wo sind die Hotspots?

Bereits am Wochenende war die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern weiter nach oben geklettert. Der Freistaat lag deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Inzidenz liegt bayernweit am Dienstag, 25.01.22, bei 984,1. Die 1000er-Marke haben 30 Städte und Kreise überschritten.

Trotz dieser hohen Zahlen entspannte sich die Situation in den Kliniken weiter etwas. Laut dem Intensivregister Divi lagen am Sonntag, den 23. Januar, 332 erwachsene Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Bayern – dies waren elf weniger als noch am Freitag.