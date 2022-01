Wer in Deutschland Veranstaltungen besuchen oder im Restaurant essen gehen möchte, braucht aktuell in den meisten Bundesländern einen 2G-Nachweis. Das besagen die Corona-Verordnungen entsprechender Länder. Der Nachweis per digitalem Impfzertifikat gehört mittlerweile zum Alltag dazu. Damit werden der Impf- und Genesenenstatus einer Person festgehalten.

vollständig gegen das Coronavirus geimpft gelten Doppeltgeimpfte bislang für zwölf Monate. Das bestätigen sowohl die Booster-Impfung nur noch neun Monate. Das sieht eine entsprechende Vorgabe der EU-Kommission so vor. Die Bundesregierung hat dem bereits zugestimmt. Alsgegen das Coronavirusgelten Doppeltgeimpfte bislang für. Das bestätigen sowohl die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als auch die EU-Kommission . Das soll sich nun ändern. Ab dem 1. Februar gelten Impfzertifikate ohnenur noch. Das sieht eine entsprechende Vorgabe derso vor. Die Bundesregierung hat dem bereits zugestimmt.

Was sieht die Änderung des Impfstatus genau vor?

des Impfstatus genau vor? Wer ist von der Änderung betroffen ?

ist von der Änderung ? Was bedeutet das für Reisen in der EU?

Impfstatus geändert: Das sieht die neue EU-Verordnung vor

Bereits Ende 2021 haben die EU-Mitgliedsstaaten über eine Verkürzung des Impfstatus beraten. Die EU-Kommission hat die entsprechende Änderung beschlossen: Ab dem 1. Februar werden Impfzertifikate und QR-Codes künftig neun Monate nach der Grund­immunisierung ungültig. Danach gilt man ohne Booster-Impfung nicht mehr als vollständig geimpft. Auch Deutschland muss die entsprechende Regel umsetzen.

Dass mit der neuen Regelung nur noch Geboosterte als vollständig geimpft gelten sollen, hatte auch der Expertenrat der Bundesregierung vor dem Corona-Gipfel am Montag (24.01.2022) empfohlen. Näher damit beschäftigt hat sich der Bund-Länder-Gipfel jedoch nicht.

Änderung Impfstatus: Wer muss jetzt besonders aufpassen?

Durch die neue EU-Verordnung besitzen nicht nur Ungeimpften keinen zertifizierten Impfschutz. Vor allem drei Gruppen betrifft die Änderung des Impfstatus:

Vollständig Geimpfte ohne Booster

Einfach Geimpfte und danach Genesene

Genesene und danach einfach Geimpfte

Sind Impfung und Genesung länger als neun Monate her, gelten betroffene Personen als ungeimpft. Wer noch keine Drittimpfung erhalten hat, muss nun also aufpassen.

Status ungeimpft: Das ändert sich für Reisen in der EU

„Das digitale Zertifikat soll in erster Linie den sicheren und freien Personenverkehr in der EU erleichtern“, heißt es auf der offiziellen Website der Europäischen Union. In den meisten Ländern gelten an den Grenzen Zugangskontrollen. Wer länger im jeweiligen Land bleibt, muss einen Impfnachweis vorweisen, um von der Test- und Quarantänepflicht befreit zu werden.

Ändert sich bei doppelt Geimpften beziehungsweise Genesenen der Impfstatus zu „ungeimpft“, müssen sie bei Grenzüberquerung und auch bei der Rückkehr nach Deutschland mit einer Testpflicht und einer verlängerten Quarantäne rechnen.

Digitales Impfzertifikat: Wie lange gelten Booster-Impfungen?

Mit der neuen Verordnung gelten nur noch geboosterte Menschen auch nach neun Monaten als vollständig geimpft. Wie lange ihr Impfstatus anhält ist bislang offen. „Für Booster-Impfungen selbst wird mangels wissenschaftlicher Erkenntnisse noch keine maximale Anerkennungsdauer vorgesehen“, sagte Gesundheits-Staatssekretärin Sabine Dittmar (SPD) auf Nachfrage eines CDU-Bundestagsabgeordneten. Sobald neue Kenntnisse vorliegen, sollen entsprechende Regeln besprochen und festgelegt werden.