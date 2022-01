Obwohl die Inzidenz bei mehr als 2000 liegt (Stand: 31.01.2022), lockert Österreich nach und nach seine Corona-Regeln

Für Ungeimpfte gilt kein Lockdown mehr

2G, Test, Impfung, Maske – das müssen Touristen und Ski-Urlauber wissen

In Österreich gilt seit Montag, 31. Januar kein Corona-Lockdown für Ungeimpfte mehr. Seit Mitte November durften alle Einwohner über zwölf Jahre ohne Nachweis ihrer Impfung oder Genesung ihre Wohnung nur noch für Lebensmittel-Einkäufe, Arbeit oder Ausbildung, Arztbesuche sowie zur körperlichen Erholung verlassen. Bundeskanzler Karl Nehammer hatte das Ende der Ausgangsbeschränkungen damit begründet, dass die Krankenhäuser trotz anhaltend hoher Infektionszahlen nicht überlastet sind.

2G, Maskenpflicht, Gastronomie – diese Regeln werden in Österreich gelockert

Im Februar treten schrittweise weitere Lockerungen in Kraft:

So werde die Sperrstunde ab 5. Februar von 22.00 Uhr auf 24.00 Uhr geschoben, sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag, 29.01. in Wien.

. Es bleibe aber die Verpflichtung zum Tragen einer . Ab 19. Februar gelte in der Gastronomie und im Tourismus statt der 2G-Regel wieder die 3G-Regel, hieß es. Damit ist es auch mit einem negativen Corona-Test möglich, Lokale zu besuchen.

Der Stufenplan für die Lockerungen sei mit Blick auf den Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle erstellt worden, hieß es. Die höchste Zahl an Neuinfektionen werde für das Ende der ersten Februar-Woche erwartet. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich bei etwa 2500 pro 100 000 Einwohnern - und damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.

Skifahren in Österreich: Diese Regeln gelten für die Einreise aus Deutschland

Im zweiten Corona-Winter ist die Nachfrage nach Skiurlaub in Österreich wieder angestiegen. Mit Hygienekonzepten sind Urlaub und Übernachtungen im Nachbarland für Deutsche wieder möglich. Bei der Einreise gilt es aber einiges zu beachten:

Booster-Impfung bekommen haben, brauchen zusätzlich einen negativen PCR-Test. Dieser ist 72 Stunden gültig. Für Berufspendler (3G-Regel) reicht ein einfacher Schnelltest, er gilt 24 Stunden. Nach Angaben des Österreichischen Gesundheitsministeriums dürfen momentan, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, nur vollständig Geimpfte und Genesene nach Österreich einreisen (2G-Regel). Reisende, die noch keinebekommen haben, brauchen zusätzlich einen negativen. Dieser ist 72 Stunden gültig. Für Berufspendler (3G-Regel) reicht ein einfacher Schnelltest, er gilt 24 Stunden.

Quarantäne. Diese kann man nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden. Wer ungeimpft oder ungenesen nach Österreich fährt, muss sich vorher anmelden und danach direkt in. Diese kann man nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden.

Schweiz, Italien, Frankreich – alle Regeln für die Einreise

Auch in der Schweiz, in Italien und in Frankreich liegen bei Deutschen beliebte Skigebiete. In diesen Ländern sind die Regeln für Urlauber nicht ganz so streng wie in Österreich. Das gilt allerdings vorwiegend für Geimpfte und Genesene. Eine Übersicht: