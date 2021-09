In Bayern gibt es bereits seit Anfang September eine neue Corona-Verordnung

Nach den Ferien gelten auch für Schülerinnen und Schüler neue Regeln

Was gilt im Restaurant, beim Friseur und im Fitnesstudio

Sechs Wochen hatten Kinder und Jugendliche in Bayern Sommerferien – nun kehrt der Alltag zurück. Rund 1,64 Millionen Buben und Mädchen gehen ab Dienstag wieder in die Schule, darunter 121 000 Erstklässler. Um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden, setzt der Freistaat auf Maskenpflicht und Coronatests an den Schulen. Auch im bayerischen Kabinett steht der Schulstart am heutigen Dienstag, 14. September ab 10 Uhr im Mittelpunkt. Dabei dürfte es unter anderem um die Frage gehen, wie Schülern, die älter als 12 Jahre sind, in den kommenden Wochen Impfangebote gemacht werden können und wie bei Jüngeren die Infektionsgefahr möglichst gering gehalten werden soll.

Die Delta-Variante des Virus hatte sich in den vergangenen Wochen insbesondere unter den jüngeren Menschen, die nicht geimpft sind, massiv verbreitet. In anderen Bundesländern waren nach dem dortigen Ferien-Ende auch immer wieder Schulen von Corona-Fällen betroffen.

Rechtzeitig vor dem Ferienende in Bayern hatte die Gesundheitsministerkonferenz neue Quarantäne-Regeln für Schülerinnen und Schüler beschlossen: Hat einer oder eine von ihnen Corona, muss nicht mehr zwingend die ganze Klasse in Quarantäne. Was gilt für Geimpfte und Genesene? Mehr Infos hier.

Inzidenz und Hospitalisierung: Regeln zum Schulstart in Bayern

Zum Beginn des Schuljahres ist für den Ablauf des Unterrichts nicht mehr primär die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche maßgeblich, sondern die Auslastung der Krankenhäuser. Bei jüngeren Menschen sind die Krankheitsverläufe verglichen mit Älteren zwar meist weniger problematisch. Gleichwohl gibt es aber auch hier Risiken, auch hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen.

Corona Kita Bayern: Lolli-Tests für Kinder

Bayern will die sogenannten Lollitests auch an den bayerischen Kitas einführen. „Wir wollen noch mehr Sicherheit in den Kitas“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag), „wir werden daher auf Wunsch der Eltern die Lollitests ermöglichen.“ Die Kommunen sollen demnach die Wahl haben, ob sie die Lollitests mit PCR-Standard einführen oder weiter auf freiwillige Selbsttests setzen. „Der Freistaat wird dafür die Kosten übernehmen“, erklärte Söder.

In Bayern müssen sich Schulkinder nicht selbst durch die Nase auf Corona testen. Stattdessen können sie einen sogenannten Lolli-Test machen.

Bei den Lollitests lutscht jedes Kind an zwei Tupfern. Im Labor werden die Proben von allen gesammelt und als Pool untersucht. Diese Pool-PCR-Tests gelten als zuverlässiger als die Schnelltests.

Restaurants und Cafés in Bayern: Was gilt für die Sperrstunde?

Zur Belebung der Innenstädte wäre nach Ansicht von Städtetagspräsident Markus Pannermayr (CSU) eine Verschiebung der Sperrstunde für die Außengastronomie nach hinten ein guter Ansatz. „Bis Mitternacht könnte ich mir gut vorstellen“, sagte er am Montag nach einem digitalen runden Tisch mit Vertretern der Staatsregierung, kommunalen Spitzenverbänden, zehn Oberbürgermeistern aus ganz Bayern, sowie den Kammern und Verbänden in München. Viele Innenstädte stünden vor großen Herausforderungen und bräuchten kreative Lösungen.

Corona-Verordnung für Bayern: Das gilt beim Friseur?

Maske tragen? Und wo gilt die 3G-Regel? Alle Infos dazu gibt's Muss ich einen Corona-Test machen, bevor ich zum Friseur gehe? Wann muss ich dort eine

Diese Corona-Regeln gelten im Fitnessstudio

Geimpfte und Genesene haben in Fitnessstudios Vorteile gegenüber Ungeimpften. Es gilt flächendeckend die 3G-Regel, sie ist aber nicht komplett unabhängig von der Inzidenz. Die Details gibt’s hier: