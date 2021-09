Wann wird die Zahl der Intensivbettenbelegung in Bayern entscheidend? Die seit 02.09.2021 geltende Corona-Ampel in Bayern springt auf die höchste Warnstufe (Rot), wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen in bayerischen Krankenhäusern liegen. Derzeit (Stand 15.09.2021) sind es 246 Covid-19-Patienten.

Die höchste Intensivbettenbelegung in Deutschland verzeichnet derzeit Nordrhein-Westfalen mit aktuell 431 Covid-19-Fällen in Behandlung. Am wenigsten Corona-Fälle in Krankenhäusern gibt es aktuell in Sachsen-Anhalt, dort sind es lediglich 8. In Baden-Württemberg werden aktuell 191 Menschen mit Covid-19 intensivmedizinisch behandelt , davon werden 100 Menschen invasiv beatmet. In Deutschland gesamt befinden sich (Stand: 14.09.2021, 12:15 Uhr) 1.537 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 36 mehr als zum Vortag. Invasiv beatmet werden von diesen Menschen 51 Prozent, also 784.