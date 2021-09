Ab einer Inzidenz von über 35 gilt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt in Innenräumen breitflächig die: Zugang zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen haben dann nur nochoder Personen mit einem aktuellen. Das gilt auch in den. Eine minimale Abhängigkeit von der Inzidenz gibt es also nach wie vor. Darüber hinaus ist seit dem 2. September in Bayern aber nicht mehr der Inzidenzwert ausschlaggebend, sondern eine sogenannte „“.