Was passiert, wenn ein Kind in der Klasse Corona hat?

Quer durch die Republik gibt es verschiedene Vorgaben, wer dann wie lange von der Schule zu Hause bleiben muss.

von der muss. Die Bundesländer nehmen jetzt einen Anlauf für mehr Gemeinsamkeit – was jetzt für die Quarantäne in der Schule gelten soll

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich mehrheitlich für einfachere Quarantäne-Regeln bei Coronafällen in Schulen ausgesprochen.

Quarantäne in der Schule: Das gilt für die Schüler der Klasse

Corona-Quarantäne in Schulen soll künftig nur noch für fünf Tage gelten – und auch nicht mehr für ganze Klasse. Dies hat die Gesundheitsministerkonferenz am Montag, 06.09., beschlossen, wie deren Vorsitzender Klaus Holetschek (CSU) mitteilte. Die Runde folgte damit einem Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dieinsoll künftig nur noch fürgelten – und auch nicht mehr für ganze. Dies hat die Gesundheitsministerkonferenz am Montag, 06.09., beschlossen, wie deren Vorsitzender Klaus Holetschek (CSU) mitteilte. Die Runde folgte damit einemvon Bundesgesundheitsminister Jens(CDU). In Baden-Württemberg wurden die Quarantänevorschriften schon vorher gelockert

Wie war die bisherige Quarantäne-Regeln in Schulen?

Bislang wird die Quarantäne bei auftretenden Corona-Fällen unterschiedlich gehandhabt - mit teilweise strengeren Regeln. Und jetzt? Bei Schülerinnen und Schülern ohne Symptome, die als enge Kontaktpersonen eingestuft werden, kann die Quarantäne bereits frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test oder Schnelltest aufgehoben werden, erläuterte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek.

In Bayern wurde bereits vor einiger Zeit bekanntgegeben, dass hinsichtlich der Quarantäne gelockerte Regeln gelten zum Schulstart. Was die Corona-Regeln in der Schule in Bayern besagen, gibt es im folgenden Artikel zu lesen:

Geimpft oder genesen: Was gilt für Schüler bei den Quarantäne-Vorschriften?

Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler würden von Testpflicht und Quarantänepflichten komplett ausgenommen, sagte Holetschek. Quarantäne werde in der Schule „mit höchstem Augenmaß" angeordnet. „Bei einer Corona-Infektion muss also nicht mehr die ganze Schulklasse in Quarantäne."

Corona-Regeln im neuen Schuljahr: Präsenzunterricht so oft wie möglich

„Unser gemeinsames Ziel ist, im neuen Schuljahr so viel Präsenzunterricht wie möglich zu garantieren - bei bestmöglichem Infektionsschutz für alle", sagte Holetschek. „Wir alle wollen so wenig Quarantäne wie möglich."

Grundsätzlich bedürfe es neben einem Testkonzept auch Regelungen zum Lüften und zum Tragen von medizinischen Masken.

Corona-Regeln für die Quarantäne in der Kita: Freitesten nach 5 Tagen

Die jetzt vereinbarte Regelung mit der Möglichkeit einer Freitestung nach frühestens fünf Tagen gelte auch für Kinderbetreuungseinrichtungen.

Spahn beklagte Unterschiede in den Bundesländern bei Regeln

Bislang gehen die Länder bei einer Quarantäne-Dauer von 14 Tagen unterschiedlich damit um, wenn sich in einer Klasse ein infiziertes Kind findet. Teilweise werden nur Sitznachbarn in Quarantäne geschickt, teils ganze Klassen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befürwortete einfachere Regeln, pochte aber zugleich auf Schutzkonzepte. Voraussetzung sei, dass Grundregeln umgesetzt würden, nämlich Maske im Unterricht, regelmäßige Tests und Lüftungskonzepte, sagte der CDU-Politiker vor den Bund-Länder-Beratungen. Die oft verhängten 14 Tage seien zudem „eine lange Zeit, wenn es um Kitas und Schulen geht".