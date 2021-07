In Holland steigen die Corona-Zahlen wieder deutlich an, nachdem sie in den Vorwochen konstant gesunken waren

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Holland steigt wieder deutlich an - die Deutsche Presse-Agentur (DPA) nennt die Entwicklung „explosionsartig“. Konkret: Am Donnerstag wurden rund 5500 Fälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit dem 14. Mai, wie das nationale Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM einer DPA-Meldung nach mitteilte. Vor genau einer Woche waren es noch rund 800 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Auf 100.000 Einwohner kommen nun etwa 67 Neuinfektionen in sieben Tagen. Die Regierung erwägt jetzt neue Corona-Regeln , um das Virus einzudämmen.

Corona-Explosio in den Niederlanden: Ende Juni waren fast alle Regeln aufgehoben worden

Die Niederlande hatten zum 26. Juni fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden. Vielerorts wird aber die Grundregel vom Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten.

Der Anstieg der Neuinfektionen wird mit der Verbreitung der Delta-Variante begründet. Noch führte das aber nicht zu mehr Patienten in den Krankenhäusern. Von den Neuinfektionen sind den Angaben zufolge vor allem Jugendliche betroffen. Viele haben sich demnach in Diskotheken und Nachtclubs angesteckt.





Auswärtiges Amt: Niederlande kein Risikogebiet mehr

Nur noch die Überseegebiete der Niederlande Aruba und Sint Maarten gelten als Risikogebiet (Stand 28.06.) Damit entfällt auch die Reisewarnung der Auswärtigen Amtes. Eine Rückreise nach Deutschland aus den Niederlanden ist also ohne Einschränkungen möglich.

Welche Corona-Regeln gelten in Amsterdam und Umgebung?

Laut ADAC sind die Regeln vor Ort inzwischen massiv gelockert: Geschäfte, Restaurants, Museen, Theater und Clubs haben geöffnet. Lediglich mit Kapazitätsbeschränkungen müsse gerechnet werden. Ebenso sieht es mit Freizeitparks und Zoos aus.

Eine Maskenpflicht gilt weiterhin, wenn auch hier inzwischen klare Ausnahmen gelten. Masken müssen demnach nur noch getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zum Nebenmann nicht eingehalten werden kann.

Corona Niederlande: Ab Ende Juni wieder Massenveranstaltungen ohne Maske

Die Niederlande wollen ab Ende Juni wieder Massenveranstaltungen ohne Schutzmasken zulassen. Voraussetzung ist allerdings, dass Teilnehmer einen Impfbeweis oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Das teilte die Regierung am Freitag (11.06.2021) in Den Haag mit. Besucher müssten dann auch nicht mehr 1,5 Meter Abstand halten. Damit wären ab Ende Juni auch wieder volle Stadien für Konzerte oder Fußballspiele möglich.

Zunächst sollen Veranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern erlaubt werden, die höchstens 24 Stunden dauern. Ab Ende Juli sollen dann auch mehrtägige Veranstaltungen ohne eine maximale Besucherzahl möglich sein. Dann wären auch wieder Festivals möglich.

Corona-Zahlen für Holland: Aktuelle Fallzahlen zu Inzidenz & Co. für die Niederlande

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in den Niederlanden? Die neuesten Fallzahlen zu Inzidenzwert, Neuinfektionen und Co. für Holland auf einen Blick ( Stand: 09.07.2021):

7-Tage-Inzidenz: 67,2

Neuinfektionen: 3652

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 1.724.262

neue Todesfälle: 3

Todesfälle insgesamt: 18.044

Impfquote (Erstimpfung): über 60 Prozent

Impfquote (vollständig): etwa 38 Prozent

Einreisebestimmungen Niederlande – Quarantäne für Deutsche?

keinen negativen PCR-Test mehr vorweisen müssen. Auch die Empfehlung, sich in Hausquarantäne zu begeben, entfällt. Laut dem Auswärtigen Amt finden derzeit keine Grenzkontrollen zwischen Holland und Deutschland statt. Es sind aber Stichprobenkontrollen möglich. Wer mit dem Flugzeug nach Holland reist, muss ein Seit Donnerstag, 10.06.2021, ist Deutschland für die Niederlande kein Hochrisikogebiet mehr. Das bedeutet für Reisende aus Deutschland, dass sie an der Grenzemehr vorweisen müssen. Auch die Empfehlung, sich in Hausquarantäne zu begeben, entfällt. Laut dem Auswärtigen Amt finden derzeit keine Grenzkontrollen zwischen Holland und Deutschland statt. Es sind aber Stichprobenkontrollen möglich. Wer mit dem Flugzeug nach Holland reist, muss ein Gesundheitsformular ausfüllen und mitführen.

Was gilt bei der Rückreise nach Deutschland?

Wer nach dem Urlaub in Holland per Flugzeug nach Deutschland zurückreisen möchte, benötigt einen negativen Corona-Test, um das Flugzeug betreten zu dürfen (Ausnahmen gelten für Geimpfte, Genesene und Kinder unter 6 Jahren). Meist ist ein Test direkt am Flughafen möglich, auch manche Unterkünfte bieten Testungen an. Bei einem positiven Testergebnis muss der oder die Reisende die Quarantäne vor Ort verbringen. Manche Veranstalter bieten dafür bei der Reisebuchung Versicherungen an.

Ansonsten gilt: Nach einem Urlaub in Amsterdam und Umgebung müssen Reise-Rückkehrer nach Deutschland nicht in Quarantäne.

Camping Niederlande Corona aktuell: Ist Camping erlaubt?

Die Campingplätze in den Niederlanden sind zum Teil geöffnet - je nach Lage in der Region. Man sollte also einfach bei den entsprechenden Plätzen anfragen. Wildcampen ist hingegen verboten.

