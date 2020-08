Noch gilt inkeine offizielle Reisewarnung. Das Auswärtige Amt weißt allerdings auf einen Anstieg der Neuinfektionen hin. Betroffen sind die Hauptstadt und das, sowie Dalmatien. Aktuelle Zahlen gibt es auf der Webseite der kroatischen Regierung. Im Februar wurden in Kroatien die ersten Fälle von Covid-19 bekannt. Seither wurden 5260 Fälle registriert. 149 Menschen sind an dem Virus gestorben.

Das Nachbarlandhatmittlerweile von der Liste der sicheren Ländern gestrichen. Das Land wurde jetzt wieder auf die „gelbe Liste“ gesetzt, was bedeutet, dass die Behörden in Slowenien verstärkt Kontrollen durchführen.wird sich bei der Rückreise zunächst nichts ändern. Es muss aber mit längeren Wartezeiten an der slowenischen Grenze gerechnet werden. Die Einreise nach Kroatien überundist weiterhin möglich. Allerdings sind nicht alle Grenzübergänge offen. Nach Angaben der deutschen Botschaft in Ljubljana dürfen die Landgrenze zwischen Österreich und Slowenien nur über die Autobahnübergängeundsowie über die Grenzstellepassiert werden. Zwischen Italien und Slowenien stehenVrtojba/St. Andrea, Fernetiči/Fernetti, Škofije/Rabuiese und Krvavi potok/Pesse zur Verfügung.