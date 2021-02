Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken.

Auf dem Corona-Gipfel am 10.2. entscheiden Bund und Länder über den Lockdown.

Kommen Lockerungen oder eine Verlängerung des Lockdown?

Darum geht es beim Corona Gipfel am Mittwoch, den 10. Februar

Wird der Lockdown verlängert oder kommen Lockerungen erst Ende März? Das entscheidet sich zumindest teilweise beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Diskutiert werden vor allem die Themen:

Schule: Öffnung von Grundschulen und Kitas

Lockdown: Verlängerung der Maßnahmen

Corona-Regeln: Mögliche Lockerungen

Körpernahe Dienstleistungen: Friseur und Fitnessstudio

Handel: Geschäfte, Einkaufen und Shopping

Kontaktbeschränkungen: Treffen und Feiern

Inzidenz und Risikogebiete: Urlaub und Reisen

Coronavirus-Mutation: Ausbreitung und Impfung

Wann wird über den Lockdown neu entschieden?

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten treffen sich am 10.2. zum Corona-Gipfel und diskutieren die Corona-Regeln . Dabei wird auch über eine mögliche Verlängerung des Lockdown entschieden.

Lockdown Verlängerung nach 14.2. - Kommen Lockerungen erst an Ostern 2021?

Es zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdown über den 14.2. hinaus ab. Wie lange die Maßnahmen gelten sollen, wird aber noch diskutiert.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier deutete die Möglichkeit einer Verlängerung des Lockdown bis Anfang April, also Ostern, an.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach sich für frühere Lockerungen aus.

Laut Infektionsschutzgesetz können auf dem Corona-Gipfel die Maßnahmen lediglich um vier Wochen, also bis zum 15. März, verlängert werden.

Corona-Regeln: Gericht kippt nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die nächtliche Ausgangssperre gekippt . Das bedeutet,dass man künfitg auch wieder zwischen 20 Uhr und 5 Uhr raus darf. Aber warum und ab wann gilt das Urteil?

Schulöffnung: Wann dürfen Grundschule und Kita wieder öffnen?

Besonders betroffen von den aktuellen Maßnahmen sind wegen der geschlossenen Schulen und Kitas Familien. Deshalb drängt vor allem die Frage nach Öffnung von Grundschulen und Kitas. Bundeskanzlerin Angela Merkel und zahlreiche weitere Politiker versicherten, dass Schulen und Kitas absolute Priorität bei den Öffnungen haben.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte dafür, Grundschulen und Kitas schon ab Mitte Februar unter strengen Schutzvorkehrungen wieder schrittweise zu öffnen. Kita- und Grundschulkindern seien bestimmte Beschränkungen längerfristig kaum zuzumuten, sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Lockerungen: Wann hat der Friseur wieder offen?

Horst Seehofer bald wieder öffnen dürfen. „Ich bin in der aktuellen Situation ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen„, sagte der CSU-Politiker dem „Spiegel“. Je länger die Haare werden, desto dringlicher wird auch über die Öffnung der Friseure diskutiert. Friseursalons sollten nach Ansicht von Bundesinnenministerbald wieder öffnen dürfen. „Ich bin in der aktuellen Situation ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen„, sagte der CSU-Politiker dem „Spiegel“.

Mit der Aktion „Licht an“ protestierten die Friseure in Deutschland gegen die Schließung. In zahlreichen Salons brannte 24 Stunden lang das Licht.

„Wir sollten aber diejenigen Maßnahmen zurücknehmen, die ganz offensichtlich keine Schutzwirkung entfalten“, fügte er hinzu. Bei Friseuren hat sich ein Schwarzmarkt entwickelt. Zahlreiche Friseure bieten ihre Dienste zu Hause an - ohne Hygienekonzept.

Regeln fürs Einkaufen: Kommen Lockerungen für Geschäfte und Läden?

Click and Collect“ erlaubt. Allerdings ersetzt das eine vollständige Öffnung der Läden aus Sicht der Einzelhändler nicht. Dass die Geschäfte wieder vollständig öffnen dürfen, ist unwahrscheinlich. Denkbar ist eine teilweise Öffnung mit Kundenbeschränkung wie in Seit Dezember sind auch die Läden größenteils geschlossen. Mittlerweile ist in den meisten Bundesländern „“ erlaubt. Allerdings ersetzt das eine vollständige Öffnung der Läden aus Sicht der Einzelhändler nicht. Dass die Geschäfte wieder vollständig öffnen dürfen, ist unwahrscheinlich. Denkbar ist eine teilweise Öffnung mit Kundenbeschränkung wie in Österreich

Wann öffnen die Fitnesstudios?

Joggen auf dem Laufband und Training am Gerät im Gym ist wegen Corona und den getroffenen Maßnahmen seit langem nicht mehr möglich: Fitnessstudios sind noch geschlossen und die Hanteln verstauben. Während Home-Workouts einen Aufschwung erleben, fragen sich viele Fitnessstudiofans, wann sie wieder am gewohnten Ort trainieren können. Das hängt von den Beschlüssen beim Ministertreffen mit der Bundeskanzlerin am 10.02. ab.

Treffen mit Freunden: Wie viele Leute darf ich treffen?

Die Corona-Regeln zur Kontaktbeschränkung sind klar: Nur eine Person aus einem anderen Haushalt darf man treffen. Ausnahmen gelten in manchen Ländern für die Kinderbetreuung. Dass diese strengen Regeln gelockert werden, scheint unwahrscheinlich. Aber sicher ist das nicht, zumal erst am Montag, 8.2. die nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg nach einem Gerichtsurteil aufgehoben wird.

Ein Spaziergang zu zweit ist nach den Regeln erlaubt. Große Feiern und Treffen im Freundeskreis nicht. (Symbolbild)

Lockerungen: Kommt ein Stufenplan zur Öffnung von Schule, Friseur, Gastronomie und Co.?

Thüringen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen wollen einen Stufenplan für die Lockerungen der Corona-Regeln beschließen. Der Plan sieht vor, dass Schulen, Gastronomie, Friseure und Co. ab bestimmten Inzidenzwerten öffnen dürfen. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen verspricht sich dadurch eine Perspektive für die kommenden Monate. Zudem soll es Bürgerinnen und Bürgern eine gewisse Planbarkeit geben. Gesundheitsminister Jens Spahn und der bayrische Ministerpräsident Markus Söder, sprechen sich gegen einen möglichen Stufenplan aus.

Beschlüsse des Corona-Gipfels: Ab wann gelten die neuen Corona-Regeln?

Sind die Beschlüsse auf dem Corona-Gipfel gefasst, müssen sie noch in die Coronaverordnungen der Länder übersetzt werden. Die aktuellen Corona-Regeln gelten grundsätzlich vorerst bis zum 14. Februar. Es ist also wahrscheinlich, dass die eventuell beschlossenen neuen Regeln ab dem 15. Februar gelten oder die Gültigkeit der bestehenden Regeln verlängert wird.

Urlaub 2021: Was gilt bei Reisen und Ausflügen?

drei Monaten Lockdown fällt den meisten die Deck auf den Kopf und der Sommerurlaub wird herbeigesehnt. Doch ist Nach mehr alsfällt den meisten die Deck auf den Kopf und der Sommerurlaub wird herbeigesehnt. Doch ist Reisen angesichts der neuen Coronavirus-Mutation überhaupt möglich? Wie ist der aktuelle Stand bei Reisewarnung und Risikogebieten? Welche Rolle spielen die Lockerungen im Bereich Urlaub und Reisen beim Treffen von Merkel und den Länderchefs?

Coronavirus-Mutation macht Verlängerung des Lockdowns wahrscheinlich

Die Fallzahlen in Deutschland sinken, dennoch ist die Sorge der Politiker und Virologen groß. Der Grund sind die neuen Corona-Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Sie sind ansteckender und könnten so bei zu schnellen Lockerungen die Infektionszahlen erneut in die Höhe treiben.

Aktuelle Corona-Regeln: Was ist erlaubt? Was ist verboten?

Auf dem letzten Corona-Gipfel am 19.1. haben sich Bund und Länder auf eine Verschärfung der Corona-Regeln geeinigt. Das gilt seitdem in Deutschland - vorerst bis zum 14. Februar:

Maskenpflicht: Tragen medizinischer Masken im ÖPNV, in Geschäften sowie beim Arzt

Arbeitgeber müssen Home-Office ermöglichen

Private Treffen

sind nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt.

Friseure müssen weiter geschlossen bleiben. Alle körpernahen Dienstleistungen sind verboten

Geschäfte sind geschlossen. Es gelten Ausnahmen für Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Optiker, Tankstellen.

Restaurants, Bars und Clubs bleiben bis mindestens 14. Februar geschlossen.

Es gilt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Die Beschlüsse des Gipfels werden von den Bundesländern verschieden umgesetzt. Insofern sind jeweils die Corona-Verordnungen der einzelnen Länder zu beachten.