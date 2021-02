Der Lockdown in Deutschland ist bis zum 7. März verlängert worden.

Das haben Bund und Länder auf dem Corona-Gipfel am 10.2.beschlossen.

Friseure dürfen ab März öffnen, über Schule und Kitas entscheiden die Länder

Nun herrscht Klarheit: Der Lockdown in Deutschland wird verlängert bis zum 7. März. Einen Tag nach den neuen Bund-Länder-Beschlüssen zur Pandemiebekämpfung informiert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Bundestag über ihre Corona-Politik.

Angela Merkel gibt Regierungserklärung im Bundestag ab

Am Donnerstagmorgen um 9 Uhr wird die Kanzlerin eine Regierungserklärung nach einer 90-minütige Debatte abgeben. Die Opposition, aber auch Politiker aus dem Regierungslager haben wiederholt mehr Mitspracherechte des Bundestags in der Corona-Politik gefordert. Die Kritiker monieren vor allem, dass zentrale Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung in einer nicht im Grundgesetz vorgesehenen Runde aus Kanzlerin und Länderchefs getroffen werden.

Schule, Kita und Friseure: Die Beschlüsse des Corona-Gipfels am 10.2.

Auf dem Corona-Gipfel am 10.2. ist der Lockdown verlängert worden. Das sind die Ergebnisse des Gipfels:

Verlängerung des Corona-Regeln bis 7.März

Über Schulen und Kitas entscheiden die Bundesländer

Friseure dürfen ab dem 1. März öffnen.

Zielwert für Lockerungen im Handel und bei Museen wird eine Inzidenz von 35.

Gastronomie bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Debatte im Bundestag

Weiteres Thema im Plenum ist am Donnerstag die von der Regierung gewünschte Verlängerung der Bundeswehrbeteiligung an den Missionen Unmiss im Südsudan (16.00 Uhr) und "Sea Guardian" im Mittelmeer (17.20 Uhr). Auf Antrag der AfD debattieren die Abgeordneten zudem in einer Aktuellen Stunde über das Thema "Neutralität der Wissenschaft" (14.55 Uhr).