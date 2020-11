Lockdown nun stellen. Stichtag für die neue Corona-Verordnung im Freistaat ist der 1. Dezember, 0.00 Uhr, wobei unter anderem auch Skifahrer bei Tagesausflügen nach Österreich ins Visier genommen werden. In einer Talkshow kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jedenfalls „Sichtkontrollen“ und „Stichproben im Grenzverkehr“ an. „Ab wann gelten die neuen Corona Regeln in Bayern “? ist noch die einfachste Frage von vielen, die sich durch den deutschlandweit wohl strengstennun stellen. Stichtag für die neueim Freistaat ist der 1. Dezember, 0.00 Uhr, wobei unter anderem auch Skifahrer bei Tagesausflügen nach Österreich ins Visier genommen werden. In einer Talkshow kündigte Ministerpräsidentjedenfalls „Sichtkontrollen“ und „Stichproben im“ an.

Söder kritisierte zudem, dass einige Bürger in der Corona-Pandemie immer wieder nach Schlupflöchern der geltenden Regelungen suchten. „Mein Eindruck ist: Es suchen ja sehr viele immer wieder nach einem Schlupfloch, nach einer Paralleldiskussion“, sagte der CSU-Chef am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Wenn wir uns jetzt mal darauf konzentrieren, wie wir so gut wie möglich die Zahlen senken und es so konsequent anwenden wie es nur geht, dann denke ich, ist Weihnachten entspannt.“ Größere Sorge als Weihnachten bereiteten ihm ohnehin Silvester und der Skitourismus.

In den kommenden zwei Wochen werde man sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Eine Teil-Entwarnung könne man geben. Es gebe kein exponentielles Wachstum mehr nach oben. Umgekehrt gebe es aber auch keine Abwärtsbewegung. „In den nächsten zwei Wochen müssen wir dann noch mal ein Update machen, wie wir stehen, und im Zweifelsfall aus dem Verlängern und Vertiefen ein Mehr an Vertiefen machen.“

Corona-Regeln in Bayern: Teil-Lockdown mit neuen Maßnahmen

Lockdown-Regeln gehen teilweise ein Stück weiter. Das wirkt sich nicht zuletzt auch auf Bereiche wie Büchereien, Fahrschulen und Erwachsenenbildung aus, die in anderen Regionen fast unbeeinträchtigt weiter laufen können.

Nicht nur die Infektionszahlen sind in Bayern mit Hotspots wie Passau wesentlich höher als in anderen Bundesländern

Corona-Verordnung Bayern: Neue Regeln ab 1. Dezember (Auswahl)

Publikumsverkehr in Büchereien ist untersagt

Fahrstunden auf bayrischem Gebiet sind ab einer Inzidenz von 200 verboten

Volkshochschulen und Erwachsenenbildung: Geschlossen sind alle Angebote nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetz, also vor allem die Volkshochschulen und ähnliche Träger. Ausgenommen bleibt die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung mitsamt Prüfungen sowie Erste-Hilfe-Kurse/Rettungsdienst/Feuerwehr/THW

Corona-Verordnung BW