Weihnachtsferien werden in diesem Jahr Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nannte das Vorziehen der Ferien um zwei Tage sinnvoll. Es gebe dann ein bisschen mehr Zeit und zeitlichen Abstand, bevor man beispielsweise die Großeltern an Weihnachten treffe. Und insgesamt habe man dann etwa drei Wochen Ferien, „so dass man dann auch schön zuhause bleiben kann“, erklärte er am Rande einer Landtagssitzung. Die steigenden Corona-Infektionszahlen haben den Schulbetrieb im Freistaat weiterhin im Griff. Diewerden in diesem Jahr coronabedingt verlängert und starten schon am 21. Dezember, um das Infektionsrisiko zu senken. Die Schüler haben nicht erst vom 23. Dezember an frei, sondern ihr letzter Schultag wird der 18. Dezember sein nannte das Vorziehen der Ferien um zwei Tage sinnvoll. Es gebe dann ein bisschen mehr Zeit und zeitlichen Abstand, bevor man beispielsweise die Großeltern an Weihnachten treffe. Und insgesamt habe man dann etwa drei Wochen Ferien, „so dass man dann auch schön zuhause bleiben kann“, erklärte er am Rande einer Landtagssitzung.

Schulferien 2020/2021 in Bayern

Weihnachtsferien 2020/2021: 21. Dezember 2020 mit 9. Januar 2021

Frühjahrsferien 2021: 15. Februar 2021 mit 19. Februar 2021

Osterferien 2021: 29. März 2021 mit 10. April 2021

Pfingstferien 2021: 25. Mai 2021 mit 4. Juni 2021

Eltern sehen Verlängerung kritisch

Vielen Eltern bereitet die kurzfristige Ferienverlängerung aber Sorgen: Henrike Paede, stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Elternverbandes, verwies etwa auf einen bereits vor Monaten entstandenen Lernrückstand, der noch immer nicht aufgeholt sei. „Nun verschenkt man ohne Not weitere Schultage. Überdies überlässt man wieder einmal den Eltern, irgendwie die Kinderbetreuung zu organisieren.“

Auch erkenne der Verband nicht die Logik hinter der Entscheidung: Aktuelle Untersuchungen von Kinderärzten hätten erneut belegt, dass Kinder beim Corona-Infektionsgeschehen keine große Rolle spielten, betonte Paede. „Warum also schließt man dann die Schule vorzeitig? Eher müsste man Erwachsene vor den Weihnachtsferien weitergehend als bisher in ihren Kontakten beschränken, um sich wenigstens während dieser Tage keine Infektion einzufangen.“

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) stellte für die zwei außerplanmäßigen Ferientage am 21. und 22. Dezember eine Notbetreuung für Schüler in Aussicht, deren Eltern arbeiten müssen.

Weihnachten in Bayern: Diese Sonderregelungen gelten

Für den Zeitraum vom 23. Dezember 2020 bis längstens 1. Januar 2021 werden die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert. Es dürfen dann

Treffen im engsten Familien- und Freundeskreis bis maximal zehn Personen insgesamt stattfinden. Dazugehörende Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.

Für die Zeit nach Weihnachten wird eine mehrtägige Selbstquarantäne empfohlen

Bußgelder in Bayern - Passau mit hohem Inzidenz-Wert

Corona-Regeln bundesweit noch einmal verschärft, so auch in Bayern. Dadurch sollen die nach wie vor hohen Infektionszahlen im Land gesenkt werden. Wer die Regeln missachtet, muss zum Teil saftige Bußgelder bezahlen. Was für Bayern gilt, haben wir hier zusammen gefasst: Seit dem Corona-Gipfel am 25.11. wurden diebundesweit noch einmal verschärft, so auch in Bayern. Dadurch sollen die nach wie vor hohen Infektionszahlen im Land gesenkt werden. Wer die Regeln missachtet, muss zum Teil saftige Bußgelder bezahlen. Was für Bayern gilt, haben wir hier zusammen gefasst: