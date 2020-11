Abiturprüfungen im kommenden Jahr vom Kultusministerium in München verschoben, und zwar um knapp 14 Tage nach hinten. Damit bliebe mehr Zeit für die Vorbereitung auf die Klausuren. Es geht darum, an die schwierige Situation infolge der Corona-Krise angepasste Bedingungen für die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten an den bayerischen Gymnasien zu schaffen und um den zeitlichen Druck aus der Abiturvorbereitung zu nehmen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Achtung Abiturienten: Wegen der Corona-Krise wird der Beginn derim kommenden Jahr vom Kultusministerium in München verschoben, und zwar um knapp 14 Tage nach hinten. Damit bliebe mehr Zeit für die Vorbereitung auf die Klausuren. Es geht darum, an die schwierige Situation infolge der Corona-Krise angepasstefür die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten an denzu schaffen und um den zeitlichen Druck aus der Abiturvorbereitung zu nehmen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Faire Bedingungen in den Abitur-Klausuren und Prüfungen

Der neue Termin für die Prüfungen, beziehungsweise den Beginn, ist jetzt der 12.5.2020. Der Grund für die Änderung: „Wir wollen, dass alle Abiturientinnen und Abiturienten faire Bedingungen vorfinden - in den Prüfungen selbst wie in der Vorbereitung“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Montag in München. Bisher war der Beginn der Abitur-Prüfungen für den 30.4.2021 geplant.

Prüfungen für das Abitur 2021 - Neuer Termin in Bayern

„Gymnasien starten früher in die Abschlussprüfungen als die anderen Schularten. Daher machen sich in den Abiturklassen Quarantäne-Maßnahmen und auch längere Phasen mit Distanzunterricht besonders bemerkbar und können zu Termindruck führen", betonte Piazolo vom Kultusministerium Bayern. Um die Abiturvorbereitung zeitlich zu entlasten, werde hier nun frühzeitig gegensteuert.

Das sind die Corona-Maßnahmen für das Abitur 2021 in Bayern

Aus diesem Grund verkündete Minister Piazolo in München folgende neue Corona-Maßnahmen für die Schulen im Freistaat Bayern.

In der 12. Klasse des Gymnasiums wird der Ausbildungsabschnitt 12/1 bis zum 1.2.2021 verlängert. Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte haben so länger Zeit, um die vorletzte Etappe auf dem Weg zum Abitur abzuschließen.

Der Beginn der Abiturprüfung wird voraussichtlich vom 30.4.2021 auf den 12. Mai 2021 verschoben – die Verlängerung von 12/1 geht somit nicht zu Lasten des Ausbildungsabschnitts 12/2, der dem Abitur unmittelbar vorausgeht. Auch dies hilft, unnötigen Druck zu vermeiden.

Weitere Verschiebung der Abi-Prüfung möglich

„Sollte sich die Infektionslage weiter verschärfen, ist auch eine weitere Verschiebung des Abiturs nicht ausgeschlossen - hierfür müssen wir jedoch die nächsten Monate noch abwarten“, sagte Piazolo weiter. Wenn nötig werde auch an den anderen Schularten der Termin für die Abschlussprüfungen der Corona-Lage noch angepasst.

Lehrerverband zufrieden mit der Verlegung der Prüfungen