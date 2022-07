Nach zwei Jahren ist endlich wieder so weit: Am 18. Juli 2022 findet wieder der Schwörmontag statt, der wichtigste Tag im Jahr in Ulm. Nach der Schwörrede durch OB Gunter Czisch werden am Nachmittag wieder Tausende „wilde“ und offizielle Nabader beim Nabada die Donau für sich beanspruchen. Ausklingen wird der Tag mit vielen Partys in der Stadt und in der Friedrichsau.