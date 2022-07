Laut und vor allem voll wird es am 18. Juli in der Ulmer Innenstadt. Zwei Jahre haben die Ulmerinnen und Ulmer auf ihr Stadtfest gewartet. Mehrere tausend Menschen tummeln sich an Schwörmontag wieder in der Innenstadt – während der Schwörrede von OB Gunter Czisch, zum Nabada und am Abend zur großen Party. Doch wo sind an diesem Tag die besten Treffpunkte in der Stadt? Wo treffen sich Gruppen am besten zum Nabada oder wenn sie sich verlieren? Unsere Lokalredakteurinnen und -redakteure geben Tipps.

Nabada 2022: Tipps für geeignete Einstiegsstellen

Yasmin Nalbantoglu, Social-Media-Redaktion

„Wenn ich mich mit Freunden zum Nabada verabrede, würde ich mich beim Donaubad treffen, weil ich weiß, dass es dort eine Aufpumptstation für Schlauchboote gibt.“ Im Falle dessen, dass sich ihre Gruppe am Abend beim Feiern in der Innenstadt verliert, kann sie den Döner-Imbiss „Münster Kebap“ am Münsterplatz als Treffpunkt empfehlen. „Das liegt in einer Passage, in der man der Menschenmasse entgeht und aus zwei Richtungen reinkommt.“ Praktisch: Wartende können sich dort auch gleich etwas zu essen holen.

Alexander Kern, Lokalredaktion

Der Multimedia-Redakteur empfiehlt für das Nabada bereits in Senden in die Iller zu steigen und von dort loszufahren: „Da ist weniger los und man ist mit dem Boot länger unterwegs.“ Ab Wiblingen könne man dann gemeinsam mit der Breiten Masse weiter auf die Donau fahren. „Ansonsten ist die Wilhelmshöhe als Treffpunkt gut.“

Matthias Stelzer, Chefredakteur Lokal- und Regionalredaktion

Für den Lokalchef eignet sich ein stadtnaher Treffpunkt direkt an der Donau: „Man kann sich zum Beispiel gut am Berblinger Turm treffen. Da gibt es Grünflächen.“ Oder weiter flussaufwärts an der Wilhelmshöhe. Ein Stück von der Donau entfernt, aber immernoch nah am Zentrum, empfiehlt er außerdem den Alten Friedhof als Treff- und Startpunkt.

Cafés, Restaurants, Parkplätze: Hier findet ihr eure Freunde am Schwörmontag 2022 wieder

Leonie Maschke, Online-Redaktion

Um an Schwörmontag ihre Freunde zu treffen, empfiehlt die Online-Redakteurin bekannte und große Cafés, Bars oder Restaurants wie den Barfüßer oder das Café Alba. „Da ist es zwar auch voll, aber es ist ein geschlossener Bereich, in dem ich eher Jemanden finde.“ Alternativ – vor allem dann, wenn sich die Gruppe verliert – sei ein Treffpunkt bei Freunden, die zentral wohnen, ratsam.

Moritz Clauß, Multimediaredakteur Regionalredaktion

Der Neu-Ulmer würde sich generell nicht direkt an der Donau oder an großen Plätzen treffen. Stattdessen böten sich gerade auf der bayerischen Seite einige Orte an, die weniger voll sind als auf der Ulmer Seite. „Ich finde das Familienzentrum in Neu-Ulm gut, weil es direkt in der Nähe der Donau ist.“ Alternativ ginge auch der Parkplatz am Edwin-Scharff-Haus: „Da ist es zwar auch voll, aber nicht so unübersichtlich wie an anderen Stellen am Wasser.“

