Die Lichterserenade ist einer der emotionalen Höhepunkte in der Schwörwoche, die 2022 nach zwei Jahren wieder stattfindet. In diesem Artikel erfahrt ihr, wie die Veranstaltung abläuft und was genau die Donau zum Leuchten bringt.

Lichterserenade 2022: Datum, Termine, Uhrzeit und Ort

Die nächste Lichterserenade findet am Samstag vor Schwörmontag statt, also am 16.07.2022. Los geht‘s bei Einbruch der Dunkelheit zwischen 21:15 und 22 Uhr.

Die Mitglieder der Donaufreunde setzen die Teelichter auf Höhe des Fischerplätzles in die Donau. Die Lichter schwimmen dann hinunter, vorbei an der Friedrichsau bis zum Wasserkraftwerk an der Böfinger Halde. Doch längst nicht alle Lichter kommen dort an – Zuschauer fischen viele von ihnen aus dem Wasser.

Ein Feuerwerk bildet den Abschluss der Lichterserenade. Auch von den Flößen aus werden Wasserfontänen und Römische Lichter gezündet.

Wie lange das Event dauert, hängt davon ab, wie schnell die Donau fließt. In jedem Fall bilden die Teelichter wegen der unterschiedlichen Strömungen verschiedene Muster.

Wo geht das Feuerwerk hoch?

Bei guter Witterung wird an vier Punkten an und auf der Donau das Feuerwerk gezündet:

am Schwal

an der Gänstorbrücke

kurz vor dem Donausteg

bei der Herdbrücke

Lichterserenade 2022: Wo kann ich parken?

In Ulm und Neu-Ulm gibt es viele öffentliche Parkhäuser und Parkmöglichkeiten. Wenn ihr rechtzeitig kommt, ergattert ihr vielleicht sogar noch einen der freien Parkplätze, die es in den beiden Städten gibt. Hier eine Übersicht:

Wo sind die besten Plätze für die Lichterserenade?

Vorab ein Tipp, wenn ihr einen guten Platz für die Lichterserenade ergattern wollt: Seid frühzeitig da! Die besten Plätze entlang der Donau sind schnell weg.

Was ist die Lichterserenade?

Die Lichterserenade wird seit 1967 von den Ulmer Donaufreunde organisiert. 2018 schwammen anlässlich des 50. Jubiläums mehr als 20.000 Teelichter die Donau hinab. Abgesehen von den Corona-Jahren 2020 und 2021 fiel die Lichterserande bis dahin nur zweimal aus: 1981 und 1987.

Bilder von der Lichterserenade 2019:

