Lichterserenade auf der Donau, das traditionelle Schwörkonzert im Ulmer Münster und Feiern auf beiden Seiten der Donau: Zum Auftakt ins Schwörwochenende am Samstag, 16. Juli, ist in Ulm einiges geboten. Eine kleine Übersicht, wo wann was los ist.

Schwörkonzert im Ulmer Münster

Das Konzert ist fester Bestandteil des Schwörwochenendes. Los geht es um 19 Uhr. Aufgeführt wird in diesem Jahr die „Messa di Gloria“ mit Werken von Puccini und Vaughan Williams. Es treten auf: Markus Francke (Tenor), Daniel Blumenschein (Bariton), das Ensemble Tanztheater, das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm und der Motettenchor der Münsterkantorei. Die Leitung hat Friedemann Johannes Wieland.

Lichterserenade auf der Donau

Am Abend wird‘s romantisch: Nach Einbruch der Dunkelheit werden Tausende Lichter bei der Lichterserenade die Donau hinab schwimmen. Organisiert und durchgeführt wird das Event wie immer von der Gesellschaft der Donaufreunde.

Aus Sicherheitsgründen werden die Herdbrücke am Samstag von 20 Uhr und die Gänstorbrücke von 21 Uhr bis 0 Uhr vollständig gesperrt. Der Berblinger-Turm ist von Samstag, 20 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr gesperrt.

Rund um die Lichterserenade gibt es zahlreiche kleinere Konzerte, die für die passende Stimmung sorgen:

Musik auf Ulmer Seiter

Donauwiese, Zugang durch Metzgerturm-Torbogen: Rita Nakad (Violine).

Auf der Stadtmauer, etwa 70 Meter flussabwärts von der Herdbrücke/Nähe Rosengarten: Valerio Fasoli (Querflöte).

VIP-Tribüne beziehungsweise Wiese oberhalb Bootshaus/Nähe Gänstorbrücke: Andreas Altstetter (Hackbrett).

Valckenburgufer, unterhalb Maritim (CCU): Igor Schiele (E-Bass).

Musik auf Neu-Ulmer Seite:

Edwin-Scharff-Haus-Terrassen: Sergej Krut (Bajan/Knopf-Akkordeon).

Auf dem Schwal, Höhe Denkmal: Oliver Petermann (E-Gitarre).

Feiern und Ulmer Volksfest: Was sonst noch geboten ist

14 Uhr bis 0 Uhr: Wer schon etwas früher Programm haben will, besucht das Ulmer Volksfest in der Friedrichsau. Von hier aus kann man am Abend auch die Lichterserenade betrachten.

15 Uhr: Schwörwochenfest , Auf dem Schwal (Neu-Ulm). Ab 17 Uhr gibt es Partymusik mit der United Danceband.

, Auf dem Schwal (Neu-Ulm). Ab 17 Uhr gibt es Partymusik mit der United Danceband. 18 Uhr: Rock am Petrus mit „ROCK unlimited“, Petrusplatz (Neu-Ulm). Als Special Guest sind „Exodus“ mit dabei.

