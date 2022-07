Ob Schwörrede, Nabada oder die Party danach. An Schwörmontag findet jeder Feierlustige in Ulm seinen Platz. Wer nicht gerade sowieso Urlaub hat, nimmt sich für das Ulmer Stadtfest gerne frei – oder bekommt zumindest den halben Tag vom Chef geschenkt.

Doch es gibt auch die, denen der Trubel in der Stadt zu viel ist – Senioren, Familien mit Kindern oder auch normale Arbeitnehmer. Was können die Ulmerinnen und Ulmer dann alternativ machen?

Nabada 2022: Die Alternativen zur Wasserparade

Während sich die breite Masse an Schwörmontag auf dem Schlauchboot auf der Donau aneinander vorbei quetsch, bieten sich die Seen um Ulm herum als Bademöglichkeit an. Denn je nach Wetterlage lohnt sich – auch unter der Woche – der Sprung ins kühle Nass. Außerdem werden sie leerer sein als gewöhnlich. Der Pfuhler See oder der Baggersee in Ludwigsfeld sind mit dem Fahrrad oder Auto schnell zu erreichen. Wer nicht gleich ins Wasser springen möchte, kann Seen, und alternativ auch Wälder oder Felder, für einen Spaziergang nutzen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene entkommen auf diese Weise entspannt dem Trubel in der Ulmer Innenstadt.

Schwörmontag: Tanz und Musik geht auch zu Hause

Tanzen und Singen ist an Schwörmontag für Viele die liebste Beschäftigung. Doch es geht auch anders. Denn all jene, die nicht vor Ort beim Feiern dabei sind, können weiterhin ihren Alltagsterminen und Hobbys nachgehen – nur eben mit weniger Action. Gitarre und Klavier spielen, lesen oder singen gehören ebenso dazu wie der Besuch beim Pferd oder des Fitnessstudios. Nicht immer muss es also Action und Bewegung sein, um den Tag außerhalb des Schwörmontags zu verbringen.

Statt auf dem Schlauchboot, zu Hause auf der Couch entspannen

in den eigenen vier Wänden entspannt. Auch der Liegestuhl auf dem Balkon bietet sich an. Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind – auch dank Corona – vielfältig. Netflix schauen, putzen, lesen oder telefonieren sind nur einige von ihnen. Wer nicht gerade mit dem eigenen Boot auf der Donau schippert, sitzt gerne mit Freunden in der Friedrichsau oder am Donauufer zusammen. Noch entspannter haben es all jene, die statt auf dem Schlauchboot oder der Picknickdecke auf der Couch

An Schwörmontag im Büro die Stellung halten

Viele Arbeitgeber sind an Schwörmontag kulant und geben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab dem Mittag frei. So können diese auch an den Feierlichkeiten in der Innenstadt teilnehmen. Nicht alle nutzen dieses Angebot und bleiben freiwillig im Büro – oder besser noch im Homeoffice –, um dort die Stellung zu halten und dadurch dem Trubel in der Stadt fernzubleiben. Manche Arbeitnehmer müssen gezwungenermaßen sowieso arbeiten, weil nicht jede Branche beliebig freimachen kann. Zum Beispiel Busfahrer, Rettungssanitäter oder Einzelhandelsverkäufer.

Etwas Gutes hat das Arbeiten am größten Ulmer Stadtfest: Man entgeht dem Kater am Morgen danach

Kinospaß mit Popcorn: Unterhaltung auf der Leinwand

Viel zu gucken und hören gibt es an Schwörmontag allemal. Oft auch Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt sehen möchte. Warum dann nicht einfach den aktuellen Marvel-Film oder eine leichte Schnulze im Kino anschauen? Wer auf frische Luft nicht verzichten möchte, dem bietet das Ulmer Openair-Kino an Schwörmontag „House of Gucci“ an.

Urlaub an Schwörmontag: Mit dem Schlauchboot im Mittelmeer

Während sich die einen an Schwörmontag auf der Donau auf ihrem Schlauchboot an tausend anderen Feierlustigen vorbeidrängen, schippern andere auf dem eigenen Boot oder dem Kreuzfahrtschiff auf hoher See. Zumindest wenn sie Urlaub haben. Natürlich kann es auch die Wanderung in den Bergen oder der Städtetrip sein. Aktuell ist Urlaubszeit und die nutzen einige Ulmer um Schwörmontag herum, um sich von der Arbeit der vergangenen Wochen zu erholen. So entgehen sie ganz automatisch auch der Feierei in der Innenstadt.