Schwörmontagsprofis stürzen sich nicht blindlings ins Geschehen, sondern wissen: Vorbereitung ist alles! Denn wahre Profis überlassen nichts dem Zufall und ein paar Dinge haben sie auf jeden Fall dabei:

Zusätzlich lohnt es sich das reichhaltige gastronomische Angebot der Stadt ausgiebig zu kosten. Wer gleichzeitig Bier, Wein und mehr trinkt, sollte auf fettige Speisen wie Pizza, Döner oder Pommes zurückgreifen. Denn Fett bewirkt, dass der Alkohol langsamer ins Blut übergeht.

Das letzte Bier war doch keine so gute Idee und du erahnst den dicken Schädel am nächsten Morgen schon auf dem Weg nach Hause? Keine Sorge, auch jetzt ist noch nicht alles verloren. Wer zu tief ins Glas geschaut hat, sollte vor dem Einschlafen Wasser trinken, um den Flüssigkeitsmangel auszugleichen. Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte sich dazu nicht schon die Kopfschmerztablette genehmigen – und wenn doch etwas dazu essen.

Die Augen kaum aufgemacht und schon kommt die Übelkeit? Zu viel, zu durcheinander und vor allem hochprozentiger Alkohol kann den Magen reizen. Dann gilt: Eher keine Kopfschmerztablette nehmen (auch wenn der Schädel brummt), denn die reizen den Magen zusätzlich. Auch ein „Konterbier“ reizt den Magen, gleiches gilt für Kaffee. Ist es möglich, sollte man ein leichtes Frühstück zu sich nehmen, um dem Körper beim Regenerieren zu helfen. Es muss dabei nicht der berühmte Rollmops sein. Es gilt: Der Körper weiß, was er braucht und man sollte nichts erzwingen. Auch magenschonende Tees oder Gemüsebrühe können helfen.

Der Magen hat sich beruhigt und der Kopf dröhnt nur noch im Hintergrund, aber ein Blick in den Spiegel zeigt: Vielleicht hätte man sich doch vor dem Nabada sollen. Doch auch bei dem schlimmstengibt es Hilfe. Die Haut ist mindestens so „durstig“ wie der Rest des Körpers. Deshalb muss sie gut mitversorgt werden. Dazu eigenen sich, die es in jeder Drogerie gibt. Hat man die nicht zur Hand, beruhigt auch einedie Haut. Damit die nicht weiter gereizt wird, sollte man sich am kommenden Tag umso besser schützen.undkönnen helfen.