Schlauchboot, Luftmatratze, aufblasbarer Flamingo oder Donut – am Oliver Bernsau von der DLRG. Ob, aufblasbareroder– am Schwörmontag bringen die Ulmerinnen und Ulmer beim Nabada alles auf die Donau, was schwimmt. Worauf man bei der Wahl des Schwimmgefährts achten muss, verrätvon der

Nabada 2022: Mit dem pinken Flamingo auf die Donau?

Grundsätzlich könne man ohne Probleme mit einer Luftmatratze oder auch einem aufblasbaren Flamingo auf die Donau, sagt Bernsau. „Wichtig ist, dass sie die Luft halten.“ Das sollte man vor dem Nabada einmal prüfen. Im Klartext heißt das entweder die eigene Badewanne bemühen oder schon mal Probefahren. Greift man zum klassischen Schlauchboot statt der Luftmatratze muss man weitere Dinge beachten.

Schwörmontag: Das muss man beim Nabada im Schlauchboot dabei haben

Im Schlauchboot ist die Manövrierfähigkeit wichtig. Im Klartext heißt das: „Man sollte die Richtung wechseln können“, sagt Bernsau. Ohne Paddel sollte man im Schlauboot deshalb nicht aufs Wasser. „Wir erleben immer wieder, wie die Menschen zum Beispiel bei der Eisenbahnbrücke abgetrieben werden und am Pfeiler hängen bleiben“, sagt er. Wenn man das vermeiden will, hilft ein Paddel. Außerdem sollten die Boote nicht zusammengebunden werden. Denn auch dann könnten sie an Brückenpfeilern hängen bleiben.

Kälteschutz und Hut: Das sollte man im Boot mitnehmen

Kälteschutz kümmern. „Selbst bei einer Wassertemperatur von 20 Grad kühlt man schnell aus“, sagt Bernsau. Wer also einen Neoprenanzug hat, kann ihn an diesem Tag nutzen. Für alle anderen empfiehlt der DLRGler: „Wasserfesten Packsack mitnehmen und darin ein Handtuch und Klamotten zum Wechseln verstauen.“ Um einen Sonnenstich und Hut. Ist das Boot ausgestattet, sollten sich die Nabader und Nabaderinnen je nach Wetter um einenkümmern. „Selbst bei einer Wassertemperatur von 20 Grad kühlt man schnell aus“, sagt Bernsau. Wer also einenhat, kann ihn an diesem Tag nutzen. Für alle anderen empfiehlt der DLRGler: „mitnehmen und darin ein Handtuch und Klamotten zum Wechseln verstauen.“ Um einen Sonnenstich und üble Kopfschmerzen am nächsten Morgen zu vermeiden, hilft zusätzlich ein

Regeln fürs Nabada 2022

Schwimmweste tragen, die es im Handel oder online zu kaufen gibt. „Wir leihen keine aus“, sagt der DLRGler. Er empfiehlt zudem „den Alkoholkonsum zu reduzieren“, bevor man aufs Wasser geht. Bernsaus Motto für den Tag: „Aufeinander aufpassen und gemeinsam Spaß haben.“ Damit alle Spaß am Nabada haben und niemandem etwas passiert, verweist Bernsau zudem auf die allgemeinen Nabada-Regeln . Eine der wichtigsten: „Kleinkinder und Säuglinge haben auf dem Wasser meiner Meinung nach nichts verloren.“ Nichtschwimmer und Kinder sollten einetragen, die es im Handel oder online zu kaufen gibt. „Wir leihen keine aus“, sagt der DLRGler. Er empfiehlt zudem „denzu reduzieren“, bevor man aufs Wasser geht. Bernsaus Motto für den Tag: „Aufeinander aufpassen und gemeinsam Spaß haben.“

Mehr zum Schwörmontag 2022 in Ulm: