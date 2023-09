Ein sehr beliebter Job unter jungen Leuten ist der des Grafikdesigners. Wer Sinn und Gespür für Design und Ästhetik hat, der könnte gut zum Beruf des Grafikdesigners passen. Doch was braucht man noch für diesen Beruf, wie lange dauert die Ausbildung und vielleicht am wichtigsten: was verdienen Grafikdesigner eigentlich?

Die Aufgaben: Was macht ein Grafikdesigner eigentlich genau?

die Gestaltung von visuellen Kommunikationsmitteln wie beispielsweise Plakaten, Prospekten, Verpackungen und Anzeigen. Sie sind ebenso dafür verantwortlich, Webseiten zu entwerfen und zu programmieren. Basierend auf den Vorgaben der Kunden erstellen sie verschiedene Designvorschläge unter Einsatz spezialisierter Software oder durch handgezeichnete Skizzen. Zudem kalkulieren sie die Kosten für ihre Dienstleistungen. Nachdem sie die Entwürfe mit den Auftraggebern diskutiert und gegebenenfalls angepasst haben, setzen sie diese in druckfertige Formate um und erstellen detaillierte Reinzeichnungen. Sie überwachen auch den Produktionsprozess, der mitunter extern durchgeführt wird. Um ihre Kunden optimal beraten zu können, halten sie sich ständig über aktuelle Designtrends auf dem Laufenden. Die Tätigkeit von Grafikdesigner/innen umfasst laut Bundesagentur für Arbeit wie beispielsweise Plakaten, Prospekten, Verpackungen und Anzeigen. Sie sind ebenso dafür verantwortlich, Webseiten zu entwerfen und zu programmieren. Basierend auf den Vorgaben der Kunden erstellen sie verschiedene Designvorschläge unter Einsatz spezialisierter Software oder durch handgezeichnete Skizzen. Zudem kalkulieren sie die Kosten für ihre Dienstleistungen. Nachdem sie die Entwürfe mit den Auftraggebern diskutiert und gegebenenfalls angepasst haben, setzen sie diese in druckfertige Formate um und erstellen detaillierte Reinzeichnungen. Sie überwachen auch den Produktionsprozess, der mitunter extern durchgeführt wird. Um ihre Kunden optimal beraten zu können, halten sie sich ständig über aktuelle Designtrends auf dem Laufenden.

Welche Eigenschaften brauche ich, um Grafikdesigner zu werden?

Laut Bundesagentur für Arbeit werden unter anderem folgende Fähigkeiten, für diesen Beruf benötigt:

Beobachtungsgenauigkeit (z.B. Kontrollieren der Produktion auf kleinste Abweichungen von den Vorgaben oder Originalen)

(z.B. Kontrollieren der Produktion auf kleinste Abweichungen von den Vorgaben oder Originalen) Handgelenk-Finger-Geschwindigkeit (z.B. Gestaltungskonzeptionen am PC)

(z.B. Gestaltungskonzeptionen am PC) Zeichnerische Befähigung (z.B. Anfertigen von Entwürfen für Plakate und Prospekte)

(z.B. Anfertigen von Entwürfen für Plakate und Prospekte) Kaufmännische Befähigung (z.B. Beobachten und Analysieren von Märkten und Trends; Kundenbedürfnissen erkennen)

(z.B. Beobachten und Analysieren von Märkten und Trends; Kundenbedürfnissen erkennen) Sinn und Gespür für Ästhetik (z.B. Bearbeiten von Printprodukten mithilfe von Bildbearbeitungsprogrammen)

Welche Ausbildung brauche ich, um Grafikdesigner zu werden?

In aller Regel benötigt man eine abgeschlossene Berufsausbildung als Grafikdesigner – aber auch Kommunikationsdesigner können diese Tätigkeit ausführen.

Doch welchen Schulabschluss benötigt man, um Grafikdesigner zu werden? Vorausgesetzt wird in der Regel ein mittlerer Bildungsabschluss, je nach Bildungsanbieter können jedoch zusätzliche Zugangsvoraussetzungen (Vorlage einer Mappe, Eignungstest) gefordert werden.

Die Auswahl der Bewerber/innen für Berufsfachschulen oder Berufskollegs erfolgt anhand spezifischer Kriterien, die von den jeweiligen Schulen festgelegt werden. Um sich zu bewerben, müssen die Interessierten eine Bewerbungsmappe mit Arbeitsproben einreichen und unter Umständen an einer Aufnahmeprüfung teilnehmen. Diese Prüfung kann verschiedene Aspekte wie Gestaltungsarbeiten und die Vorstellung der Arbeitsproben umfassen.

Aber auch an einer Universität oder Fachhochschule kann man durch ein Studium Grafikdesigner werden.

Der Gehalts-Check: Was verdient ein Grafikdesigner?

beispielhaften tariflichen Bruttogrundvergütung (monatlich): Für viele die wohl spannendste Frage: wie viel verdient man als Grafikdesigner eigentlich? Die Bundesagentur für Arbeit veranschaulicht das Gehalt eines Grafikdesigners an einer

2.732 € bis 3.416 €

Stand: 13.09.2023

Die Daten stammen aus der

Tarifsammlung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Diese Angaben dienen jedoch lediglich der Orientierung, Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden, wie die Agentur auf ihrer Website schreibt.

Berufe im Überblick – der große Gehalts-Check

Was verdient man als Lehrer, Pilot, Lokführer, Soldat, Maurer, Maler oder YouTuber? In unserer Reihe stellen wir die beliebtesten Berufe vor und zeigen euch, was man in diesen Berufen verdienen kann. Hier alle bislang erschienenen Artikel im großen Gehalts-Check:

Was verdient ein ...