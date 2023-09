Wer gerne mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten möchte und dazu noch ein Gefühl für den Umgang mit Menschen hat, für den könnte der Beruf des Erziehers interessant sein. Doch wie sieht die Ausbildung aus, welche Eigenschaften muss man für diesen Job mitbringen und wie viel verdienen Erzieher eigentlich?

Die Aufgaben: Was macht ein Erzieher eigentlich genau?

Erzieher übernehmen laut Bundesagentur für Arbeit Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsaufgaben in Institutionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Ihre Haupttätigkeiten erstrecken sich auf sozialpädagogische Verantwortlichkeiten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, in Kindertagesstätten, Schulen sowie in Einrichtungen für Personen mit Behinderungen. Sie beobachten das Verhalten, die Befindlichkeit und den Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen, entwerfen Erziehungspläne und wenden altersgerechte pädagogische Methoden an, um beispielsweise bestimmte Fähigkeiten oder Verhaltensweisen zu fördern. Zur Unterstützung der physischen und geistigen Entwicklung motivieren sie zu kreativen Aktivitäten, freiem und strukturiertem Spiel sowie körperlicher Bewegung.

Zusätzlich sind sie für die Zubereitung von Mahlzeiten verantwortlich, behandeln leichte Verletzungen und fördern Körperpflege und Hygiene bei den Kindern. Erzieherinnen und Erzieher reflektieren ihre pädagogische Arbeit im Team mit Kolleginnen und Kollegen und arbeiten je nach Einrichtung mit Fachleuten aus Bereichen wie Medizin, Psychologie und Therapie zusammen. Ein enger Kontakt zu den Eltern oder Erziehungsberechtigten ist ebenfalls essenziell; sie stehen den Eltern beratend und informierend zur Seite. Die Entwicklung und Weiterentwicklung pädagogischer Ansätze in Bildungseinrichtungen kann ebenfalls in ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

Welche Eigenschaften brauche ich, um Erzieher zu werden?

Laut Bundesagentur für Arbeit werden unter anderem folgende Fähigkeiten, für diesen Beruf benötigt:

Beobachtungsgenauigkeit (z.B. frühzeitiges Erkennen von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen)

(z.B. frühzeitiges Erkennen von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen) Merkfähigkeit (z.B. Merken von individuellen Besonderheiten beim Wechsel der betreuten Personen)

(z.B. Merken von individuellen Besonderheiten beim Wechsel der betreuten Personen) Umstellungsfähigkeit (z.B. schnelles Wechseln zwischen verschiedenen Tätigkeiten)

(z.B. schnelles Wechseln zwischen verschiedenen Tätigkeiten) Handgeschick (z.B. Unterstützen von Kindern bei der Körperpflege oder beim Essen und Trinken)

(z.B. Unterstützen von Kindern bei der Körperpflege oder beim Essen und Trinken) Fähigkeit zum Planen und Organisieren (z.B. Erstellen von langfristigen Erziehungsplänen)

(z.B. Erstellen von langfristigen Erziehungsplänen) Pädagogisches Geschick (z.B. Fördern der geistig-seelischen und körperlichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen)

Darüber sind folgende Kenntnisse und Fertigkeiten wichtig:

Verständnis für mündliche Äußerungen (z.B. Verstehen z.T. undeutlicher Äußerungen wie zum Beispiel von Kleinkindern)

(z.B. Verstehen z.T. undeutlicher Äußerungen wie zum Beispiel von Kleinkindern) Mündliches Ausdrucksvermögen (z.B. Durchführen von Elternabenden)

(z.B. Durchführen von Elternabenden) Schriftliches Ausdrucksvermögen und Rechtschreibsicherheit (z.B. Erstellen von Berichten über Einzelfallentwicklungen, Gutachten für Jugendämter)

Kinder einer Kindergartengruppe der Kita Hoppsala nehmen in einem Gruppenraum mit ihrern Erzieherinnen an einer Bewegungseinheit teil.

© Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat

Welche Ausbildung brauche ich, um Erzieher zu werden?

Die Ausübung der Berufstätigkeit ist reglementiert, man benötigt zudem eine abgeschlossene Berufsausbildung/Weiterbildung als Erzieher/in und eine staatliche Anerkennung.

Überdies gibt es weitere Anforderungen:

Die staatliche Anerkennung wird nach erfolgreichem Abschluss der jeweiligen Aus- oder Weiterbildung verliehen. Die Beantragung erfolgt bei der zuständigen Landesbehörde.

Wenn die Tätigkeit den Umgang mit Minderjährigen einschließt, kann es notwendig sein, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.

Gemäß dem Infektionsschutzgesetz müssen Personen, die nach 1970 geboren wurden und in Gemeinschaftseinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen arbeiten, nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind oder eine Immunität besitzen.

Doch welchen Schulabschluss braucht man, wenn man Erzieher werden möchte? In der Regel wird ein mittlerer Bildungsabschluss und entweder eine abgeschlossene Ausbildung z.B. in einem (sozial)pädagogischen, sozial- oder familienpflegerischen Ausbildungsberuf oder eine mehrjährige für die Aus- bzw. Weiterbildung förderliche Berufstätigkeit vorausgesetzt. Die Aus- bzw. Weiterbildung dauert bei Vollzeit 2-4 Jahre, bei Teilzeit 2-6 Jahre.

Eine alternative Zugangsmöglichkeit besteht auch für Absolventen der Hochschulreife oder Fachhochschulreife in Verbindung mit entsprechender praktischer Arbeitserfahrung.

In verschiedenen Bundesländern können abweichende schulische Voraussetzungen gelten, ebenso wie möglicherweise die Einreichung eines ärztlichen Attests zur Bestätigung der gesundheitlichen Eignung, eines erweiterten Führungszeugnisses oder eines Ausbildungs- bzw. Arbeitsvertrags mit einer geeigneten Einrichtung, etwa im sozial- oder heilpädagogischen Bereich.

Der Gehalts-Check: Was verdient ein Erzieher?

beispielhafte tarifliche Bruttogrundvergütung im Tarifbereich öffentlicher Dienst inkl. Zulage im Sozial- und Erziehungsdienst (monatlich) folgendermaßen aus: Und nun zur spannenden Frage, was ein Erzieher im Schnitt so verdient. Laut Bundesagentur für Arbeit sieht einefolgendermaßen aus:

3.062 € bis 4.110 €

Stand: 25.08.2023

Die Bundesagentur bezieht sich hierbei auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), mit dem Hinweis, dass diese Angaben der Orientierung dienen und keine Ansprüche daraus abgeleitet werden können.

