Geld ist nicht alles – und doch ist ein Blick auf die unterschiedlichen Verdienste in Deutschland spannend, denn das Gehalt ist und bleibt laut Gehaltsreport 2023 eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Jobsuche. In welchen Berufsgruppen man in Deutschland die dicksten Gehälter einfahren kann, erfahren Sie hier.

Gehaltsreport 2023 – So funktioniert die Auswertung

Das Thema Gehalt ist in Deutschland nach wie vor ein Tabu, obwohl es eines der entscheidendsten Kriterien bei der Suche nach einem Job ist, wie eine Umfrage der Jobbörse Stepstone zeigt. Im Gehaltsreport 2023 will Stepstone deshalb will deshalb Transparenz schaffen: Der Report soll Orientierung zu Gehältern in Deutschland schaffen.

Der Gehaltsreport für das Jahr 2023 basiert auf einer der größten Gehaltsdatenbanken in Deutschland. Die Datenbank enthält Gehaltsinformationen, die nach Ort, Region, Berufsgruppe, Branche, Berufserfahrung und anderen Faktoren aufgeschlüsselt sind. Für die Erstellung des Gehaltsreports wurden insgesamt 561.761 Vergütungsdaten ausgewertet, die im Zeitraum von Januar 2021 bis November 2022 gesammelt wurden.

Gehaltsvergleich 2023: Diese Berufsgruppen werden am besten bezahlt

Angeführt wird das Ranking, wie schon im Vorjahr, von den Ärzten, mit einem Bruttomediangehalt von 93.793 €. Aber auch Beschäftigte in den Bereichen Consulting und Ingenieure gehören laut des Gehaltsreports 2023 zu den Spitzenverdienern.

Hier gibts das Ranking des Gehaltsreports 2023:

Ärzte : 93.793 €

: 93.793 € Consulting : 53.956 €

: 53.956 € Ingenieurwesen : 52.577 €

: 52.577 € IT : 52.045 €

: 52.045 € Marketing & PR: 49.249 €

49.249 € Bankwesen, Finanzen & Versicherung: 48.415 €

48.415 € Personalwesen : 46.738 €

: 46.738 € Vertrieb : 43.605 €

: 43.605 € Handwerksberufe : 39.956 €

: 39.956 € Gesundheits- & Sozialwesen: 38.139 €

38.139 € Einkauf & Logistik: 38.010 €

Berufe im Überblick – der große Gehalts-Check

