Laut dem Gehaltsreport 2023 der Jobbörse Stepstone ist das Thema „Gehalt“ nach wie vor eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Suche nach einem Job. Vor diesem Hintergrund lohnt auch ein Blick auf die Verdienste der unterschiedlichen Bundesländer – den nicht überall verdient man gleich viel.

Gehaltsreport 2023 – So funktioniert die Auswertung

Das Thema Gehalt ist in Deutschland immer noch ein heikles Thema, obwohl es laut einer Umfrage von Stepstone eine der entscheidenden Faktoren bei der Jobsuche ist. Im Gehaltsreport 2023 strebt Stepstone daher an, mehr Klarheit zu schaffen: Der Report soll Einblicke in die Gehaltsstrukturen in Deutschland bieten.

Der Gehaltsreport für das Jahr 2023 basiert auf einer der umfangreichsten Gehaltsdatenbanken in Deutschland. In dieser Datenbank sind Gehaltsinformationen nach verschiedenen Kriterien wie Standort, Region, Berufsgruppe, Branche und Berufserfahrung detailliert erfasst. Zur Erstellung des Gehaltsreports wurden insgesamt 561.761 Vergütungsdaten analysiert, die im Zeitraum von Januar 2021 bis November 2022 gesammelt wurden.

Median oder Durchschnitt – was ist der Unterschied?

Die meisten Gehaltsangaben im Report beziehen sich auf das Mediangehalt. Doch warum ist das so? Der Durchschnitt wird berechnet, indem alle Werte addiert und dann durch die Anzahl der Datensätze geteilt werden. Der Durchschnittswert kann durch extrem hohe oder niedrige Werte stark beeinflusst werden. Der Median hingegen ist der Wert, der genau in der Mitte aller Gehaltsangaben liegt. Das bedeutet, es gibt genau gleich viele Gehälter, die unterhalb und oberhalb des Medians liegen. Die hier aufgeführten Zahlen zu Gehältern sind deshalb als Median angegeben.

Gehälter im Vergleich: In welchem Bundesland verdient man am meisten?

Hier die Liste der Bundesländer nach Bruttojahresgehalt (alle Beschäftigte) laut Gehaltsreport 2023 von Stepstone. Angeführt wird die Liste von Hamburg und Baden-Württemberg, es folgen Hessen und Bayern. Die Schlusslichter bilden Thüringen, Mecklenburg Vorpommern und Sachsen-Anhalt:

Hamburg : 48.132 €

: 48.132 € Baden-Württemberg : 47.962 €

: 47.962 € Hessen : 47.762 €

: 47.762 € Bayern : 46.757 €

: 46.757 € Nordrhein-Westfalen : 44.230 €

: 44.230 € Bremen 43.434 €

43.434 € Berlin : 43.179 €

: 43.179 € Rheinland-Pfalz : 41.972 €

: 41.972 € Niedersachsen : 41.924 €

: 41.924 € Saarland : 41.462 €

: 41.462 € Schleswig-Holstein : 40.820 €

: 40.820 € Sachsen : 37.037 €

: 37.037 € Brandenburg : 36.607 €

: 36.607 € Thüringen : 36.588 €

: 36.588 € Mecklenburg Vorpommern : 36.191 €

: 36.191 € Sachsen-Anhalt: 36.122 €

Ost-West-Gefälle – Alte und neue Bundesländer im Vergleich

Im Vergleich der neuen mit den alten Bundesländern fallen Unterschiede auf: Während laut Report die Gehälter für alle Beschäftigten in Ostdeutschland bei 38.670 € liegen, sind sie für Westdeutschland mit 45.461 € deutlich höher. Somit ergibt sich damit ein prozentualer Gap zwischen Ost und West von 15 %.

