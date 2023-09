An diesem Dienstag (20:15 Uhr) dürfen sich die TV-Zuschauer auf diefreuen. Diesmal geraten Aleksandar Petrovic und Can Kaplan aneinander.

Der Grund ist ganz schön ekelig:Die Geräusche sind im gesamten Sommerhaus nicht zu überhören. Can bringt das auf die Palme. Er konfrontiert Aleksandar:Plötzlich schaltet sich Cans Freundin Walentina Doronina ein und beleidigt Aleks:Der Fitness-Coach macht seinem unbeliebten Sommerhaus-Bewohner Can ein für alle Mal klar: „Wenn ich hier Zähne putze, dann rotze ich hier ins Bad. Das hast du mir nicht vorzuschreiben.“

Selbstverständlich bekommen auch die anderen Stars im Sommerhaus den Streit mit. Maurice Dziwak pöbelt Can an: „So ein sinnloses Thema.Maurice fährt weiter aus der Haut: „Can, du bist doch ein cooler Typ. Lass dich nicht auf so etwas ein.“ Plötzlich kommt auch noch der eigentlich so ruhige Tim Toupet ins Spiel.Kann der sanfte Kölner die hitzige Situation abkühlen und die Streithähne wieder beruhigen? Das seht ihr am Dienstagabend ab 20:15 Uhr bei RTL oder ab sofort auf RTL+ *.