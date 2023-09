Der „Sommerhaus“-Fluch hat wieder zugeschlagen. Das erste Paar der neuen Staffel hat sich kurz nach den Dreharbeiten getrennt. Erwischt hat es Maurice Dziwak und Ricarda Raatz.

Darum hat Maurice Schluss gemacht

Maurice soll sich unmittelbar nach den Dreharbeiten in Bocholt von Ricarda getrennt haben. Seine kuriose Begründung: Ricardas mangelnder Einsatz bei den Spielen. „Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen“, betont der 25-Jährige im Bevor die erste „Sommerhaus“-Folge zu sehen ist, verkünden Maurice und Ricarda gegenüber RTL: „Es ist aus!“Seine kuriose Begründung:„Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen“, betont der 25-Jährige im RTL-Interview

Ricarda Raatz und Maurice Dziwak haben sich nach dem „Sommerhaus der Stars“ getrennt.

© Foto: RTL

Ricarda Raatz: „Er hat mich sehr oft unter Druck gesetzt“

Ricarda wehrt sich und erzählt: „Ich habe nie in Spiel abgebrochen. Ich habe immer 100 Prozent gegeben.“ Die 31-Jährige verrät: „Maurice war schon von dem ‚Sommerhaus‘ sehr launisch. Er hat mich sehr oft unter Druck gesetzt in der Beziehung.“ Gefühle? Die hat Maurice laut Ricarda während der Dreharbeiten kaum gezeigt.

Der „Sommerhaus“-Fluch hat wieder zugeschlagen

Kennengelernt haben sich die beiden 2022 bei „Are You The One? Realitystars in Love“. Ein Jahr später ist alles aus! Laut RTL sind sie das 25. Paar, das sich nach dem „Sommerhaus der Stars“ getrennt hat.