Sowakei gegen Spanien: Am Mittwoch, den 23.06.2021, findet der letzte Spieltag der Gruppe E um 18:00 Uhr statt.

Nachdem Lewandowski mit seinem Kopfballtor einen Sieg der Spanier über Polen verhinderte, droht einem der Top-Favoriten das Aus. Vor allem Spaniens Trainer Luis Enrique steht in der Kritik: „Wir stecken schön im Chaos“, titelte am Sonntag nach dem 1:1 gegen Polen die Sportzeitung Marca. Die Konstellation in der Gruppe E ist eng, alle Teams haben noch Chancen aufs Achtelfinale. Die Slowakei hat an diesem Mittwoch mit ihrem Star-Spieler Marek Hamsik überraschend die bessere Ausgangsposition. Die Slowaken sind Zweiter mit drei Punkten, Spanien hat nach zwei Unentschieden zwei Zähler als Dritter. Ein Remis reicht den Slowaken zum sicheren Weiterkommen. Hamsik geht beim Gegner daher vom Attacke-Modus aus: „Sie werden uns heftig angreifen.“

Wo wird die Partie zwischen der Slowakei und Spanien live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels, findet ihr hier.

EM 2021 Slowakei gegen Spanien – Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Das Spiel zwischen Slowakei und Spanien in Gruppe E findet am heutigen Mittwoch, den 23.06.2021 um 18:00 Uhr statt. Das Duell der beiden Teams findet vor 17.000 Zuschauern im La Cartuja Stadium von Sevilla statt. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Slowakei, Spanien

Slowakei, Spanien Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) Spieltag: Vorrunde, 3. Spieltag

Vorrunde, 3. Spieltag Gruppe: E

E Datum und Uhrzeit: 23.06.2021, 18:00 Uhr

23.06.2021, 18:00 Uhr Spielort: La Cartuja Stadium, Sevilla

La Cartuja Stadium, Sevilla Zugelassene Zuschauer: 17.000

17.000 Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

ARD oder ZDF – Wird Slowakei gegen Spanien heute im Free-TV übertragen?

Das EM-Spiel am Mittwoch zwischen Slowakei und Spanien wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 17:05 Uhr geht das ZDF mit den Vorberichten zur Partie auf Sendung. Im Sportstudio begrüßt Moderator Jochen Breyer die Zuschauer gemeinsam mit Experte und Bundesligaprofi Christoph Kramer. Zum Anpfiff um 18:00 Uhr übernimmt dann Kommentator Béla Réthy das Mikrofon.

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Slowakei vs. Spanien im Live-Stream?

Slowakei gegen Spanien wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ZDF Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 23.06.2021 noch einmal im Überblick:

Slowakei vs. Spanien: Gibt es eine Übetragung auf Sky oder DAZN?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie findet ihr allerdings die Highlights des Spiels Deutschland gegen Frankreich auf der Streamingplattform von DAZN.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Die Em 2021 startet am Freitag mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

