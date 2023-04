Das lange Warten hat ein Ende. Ab Dienstag, 25.04.2023, dürfen sich Fans auf die zehnte Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ auf Vox freuen. Insgesamt sieben Künstler und Künstlerinnen bieten ihre Lieder zum Tausch an. Unter den Teilnehmer sind einige Urgesteine der Show, aber auch viele neue Gesichter.

Wer sind die Teilnehmer von Staffel 10? In dieser Übersicht stellen wir euch alle Künstler von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ 2023 im Überblick vor.

Um den runden Geburtstag von „Sing meinen Song“ gebührend zu feiern, hat Vox wieder zahlreiche Künstler mit ins Boot geholt, welche jeweils die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren. Neben Teilnehmern, die das erste Mal dabei sind, gibt es in Staffel 10 auch einige bekannte Gesichter aus vorigen Staffeln zu sehen.

Das sind die Teilnehmer von Staffel 10 im Überblick:

Neben Johannes Oerding, der 2023 bereits zum dritten Mal als Gastgeber dabei ist, sind sechs weitere Künstler am Start, die sich jeweils einen Song der anderen Teilnehmer aussuchen und diesen dann in der Show neu interpretiert zu ihrem Besten geben. Wir stellen euch alle Teilnehmer von „Sing meinen Song“ 2023 inklusive Bildern im Überblick vor.

In der 10. Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ führt Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding bereits zum dritten Mal durch die Show. Dernahm schon selbst als Musiker an der Musik-Event-Reihe teil. Seine Stimme dürfte den meisten in Deutschland bekannt sein, unter anderem aus dem EM-Songoder. Seit einigen Jahren ist er mit der Musikerin und Moderatorinliiert. Im Jahr 2021 saß er außerdem in der Jury von „“ und holte sich mit seinem Kandidaten Sebastian Krenz den Sieg.

Die-Frontfrau Stefanie Kloß war 2017 das erste Mal bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ dabei. In Staffel 10 steht sie nun erneut in der Musikshow auf der Bühne. In den vergangenen Jahren war die Sängerin zudem in zahlreichen weiteren TV-Formaten zu sehen. So ist sie seit 2014 regelmäßig als Coach beiundtätig. Ihren Durchbruch erlangte sie jedoch mit dem Lied, das eine goldene Schallplatte erhielt. Seitdem hat sie mit ihrer Band zahlreiche weitere Singles und Alben veröffentlicht und zählt heutzutage zu den bekanntesten Sängerinnen Deutschlands.