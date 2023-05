Montez ist ein deutscher Rapper. Einem großen Publikum wurde er 2021 mit seinem Song „Auf & ab“ bekannt. Dieser erreichte Platz 1 in den deutschen Singlecharts. Als Songwriter half er schon anderen Künstlern zum Erfolg. Nun stellt er seine Songs in der Sendung Vox zum Tausch. ist ein deutscherEinem großen Publikum wurde er 2021 mit seinem Songbekannt. Dieser erreichte Platz 1 in den deutschen Singlecharts. Alshalf er schon anderen Künstlern zum Erfolg. Nun stellt er seine Songs in der Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ aufzum Tausch.

Wie tickt Montez eigentlich privat? Wir haben den Rapper genauer unter die Lupe genommen. Die wichtigsten Infos über ihn findet ihr hier in seinem Porträt.

Montez im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Montez im Überblick:

Künstlername: Montez

Montez Bürgerlicher Name: Luca Manuel Montesinos Gargallo

Luca Manuel Montesinos Gargallo Beruf: Rapper, Songwriter

Rapper, Songwriter Geburtstag: 7. April 1994

7. April 1994 Alter: 29

29 Geburtsort: Bielefeld

Bielefeld Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: Single

Single Instagram: montez.official

Montez nimmt an „Sing meinen Song“ 2023 teil

„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Johannes Oerding ist Gastgeber der Jubiläumsstaffel und lädt seit Dienstag, 25.04.2023, wöchentlich zu den Shows ein. Folge 3 am Dienstag, 09.05.2023, an der Reihe. Bereits zum zehnten Mal zeigt Vox. Johannes Oerding ist Gastgeber derund lädt seit Dienstag, 25.04.2023, wöchentlich zu den Shows ein. Jede Woche steht ein anderer Künstler im Fokus. Der Rapper Montez ist inam Dienstag, 09.05.2023, an der Reihe.

Hat Montez eine Freundin?

In einem TikTok-Video beantwortete Montez erst kürzlich die Frage, ob er noch Liebeslieder schreiben würde, wenn er eine Freundin hätte. Somit hat er zum aktuellen Zeitpunkt keine Partnerin. Die Antwort lautete allerdings: „Ich würde auf jeden Fall weiterhin Liebeslieder schreiben. Man kann ja auch positive Liebeslieder schreiben.“

Kindheit, Jugend und Absturz von Montez

Montez hat spanische Wurzeln. Er erzählte im Spiegel-Podcast „Und was machst du?“, dass er in seiner Kindheit und Jugend „bestimmt 15 Mal“ in und um Bielefeld herum umgezogen sei. Sein älterer Cousin habe ihm bereits früh Lieder von großen Rappern nähergebracht. Schon im Alter von 13 Jahren schrieb Montez seine ersten Texte und mit 18 Jahren trat er vor dem US-Rapper Kendrick Lamar auf der Hauptbühne des Hip-Hop-Festivals „Splash“ auf. Doch danach wendete sich das Blatt.

Montez berichtet von Panikattacken, Depressionen, Schreibblockaden und Angstzuständen. Dies hatte zur Folge, dass er seinen Fachabitur-Kurs verlassen musste und stattdessen in eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme kam. In dieser Zeit habe er Pizza ausgefahren, in einem Wettbüro und bei der Post gearbeitet und sich so zurück ins Leben und schließlich auch zurück zur Musik gekämpft.

Die Karriere von Montez

Nachdem Montez bereits als Kind seine Liebe für Rapmusik entdeckt hatte, begann er im Alter von 13 Jahren Texte zu schreiben. Im Jahr 2010 veröffentlichte er mit „Punchlines eines Melancholikers“ sein erstes Mixtape. Ein Jahr später gewann er den Preis „Newcomer des Jahres“ der Online-Plattformen „Hiphop.de“ und „Juice“ und veröffentlichte sein Debütalbum „Venedig“. Darauf folgte der erste Plattenvertrag unter Kool Savas, der Montez als Supportact mit auf seine Deutschlandtour nahm. Mit nur 18 Jahren stand der Rapper auf der Hauptbühne des Hip-Hop-Festivals „Splash“. Drei Jahre später wurde Montez im Label „Über die Grenze“ aufgenommen. Im Herbst 2015 erschien dort sein zweites Projekt „Für immer und eh weg“. Seit 2020 ist er bei „Universal“ unter Vertrag. Im Jahr 2021 erreichte sein Lied „Auf & ab“ Platz eins der deutschen Singlecharts.

Für diese Künstler schrieb Montez Songs

Songwriter tätig. Bereits über 130 Lieder hat der Rapper für andere Künstler und Künstlerinnen geschrieben und bedient dabei verschiedene Genres. Unter anderem war er an Songs von Badmómzjay, Helene Fischer, Pietro Lombardi und Montez ist seit vielen Jahren auch alstätig. Bereitshat der Rapper für andere Künstler und Künstlerinnen geschrieben und bedient dabei verschiedene Genres. Unter anderem war er an Songs von Katja Krasavice und Wincent Weiss beteiligt.

Ist Montez auf Instagram?

Montez hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Mehr als 109.000 Fans (Stand: Mai 2023) verfolgen dort seine Posts. Meistens zeigen diese aktuelle Projekte oder kündigen neue Songs an.

Wie hoch ist das Vermögen des Rappers?

Er ist bereits im Musikbusiness, seit er 13 Jahre alt ist. Doch wie viel konnte Montez seitdem verdienen? Genau ist das zwar nicht bekannt, doch im Jahr 2022 legte er in einem Interview mit „Arte Tracks“ zumindest seine Einnahmen als Songwriter grob offen. Laut Montez zahlt die GEMA für eine Million Streams höchstens 800 Euro, wovon der Songwriter im besten Fall ein Drittel erhält. Allerdings erklärte er auch: „Wenn du so einen richtig krassen Radiohit hast, der so wirklich rauf und runter geknallt wird [...] dann wird der Song schon mehrere Hunderttausend Euro abwerfen. Die natürlich dann nicht komplett für dich sind, weil du hast ja nicht 100 % dran, aber du kannst da schon hoch fünfstellig bis klein sechsstellig mit einem Song verdienen. Mit einem Song!“ Realistische Schätzungen zu dem gesamten Vermögen von Montez lassen sich nicht finden.