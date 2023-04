Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ feiert runden Geburtstag. Bereits zum zehnten Mal bieten Künstler ihre Songs zum Tausch an. Ab Dienstag, 25.04.2023, empfängt Die-Sendungfeiert runden Geburtstag. Bereits zum zehnten Mal bieten Künstler ihre Songs zum Tausch an. Ab, empfängt Johannes Oerding sechs Künstler zu einer emotionalen Runde auf dem Sofa. Songs werden neu interpretiert, Geschichten werden erzählt und eindrucksvolle Erinnerungen werden kreiert.

Alle Infos rund um den Start, die Sendetermine, den Stream und mehr findet ihr hier im Überblick.

Wann startet „Sing meinen Song“ 2023 auf Vox?

Das Warten auf das nächste Tauschkonzert hat ein Ende: Vox hat rund einen Monat vor dem Start das Geheimnis um den offiziellen Starttermin von Staffel 10 gelüftet: Los geht es am Dienstag, 25. April 2023, zur Primetime um 20:15 Uhr.

„Sing meinen Song“ 2023: Sendetermine und Sendezeit

Der Popsänger und Songwriter Johannes Oerding lädt wie gewohnt immer dienstags um 20:15 Uhr zur Jubiläumsstaffel von Deutschlands beliebtestem Tauschkonzert ein.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1, Stefanie Kloß/Silbermond: 25.04.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2, LEA: 02.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 3, Montez: 09.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 4, Clueso: 16.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 5, Alli Neumann: 23.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6, Nico Santos: 30.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 7, Johannes Oerding: 06.06.2023 um 20:15 Uhr

Folge 8, Duette: 13.06.2023 um 20:15 Uhr

„Sing meinen Song“ 2023: Wiederholung auf Vox

Ob die einzelnen Folgen der Jubiläumsstaffel zu einem späteren Zeitpunkt nochmal im TV als Wiederholung zu sehen sein werden, steht aktuell noch nicht fest. Sobald dazu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, findet ihr diese hier.

„Sing meinen Song“ 2023 als Stream auf RTL+

Wer die Folgen im TV verpasst hat, hat Glück: Alle Episoden von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ 2023 sind sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf RTL Plus abrufbar.

Wer die Folgen bereits vorab sehen möchte, braucht jedoch eine Premium-Mitgliedschaft: Im Premiumbereich stehen sie ab Folge 2 bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung und zwei Jahre lang nach Ende der Staffel zur Verfügung.

„Sing meinen Song“ 2023: Das sind die Teilnehmer

Mit der Verkündung des Starttermins der neuen Staffel hat der Sender auch alle Teilnehmer von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ 2023 bekannt gegeben. Für die Jubiläumsstaffel hat Vox nicht nur einige bekannte Gesichter aus vorigen Staffeln mit ins Boot geholt, sondern auch zwei neue Künstler. Wer in Staffel 10 dabei ist, erfahrt ihr hier:

„Sing meinen Song“ 2023: Das ist der Gastgeber Johannes Oerding

Rolle des Gastgebers übernehmen. 2023 empfängt er nun bereits zum dritten Mal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der zehnten Staffel auf der berühmten Couch. Der Sänger und Songwriter Johannes Oerding war 2019 erstmals als Teilnehmer bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ am Start. Zwei Jahre später durfte er erstmalig dieübernehmen. 2023 empfängt er nun bereits zumdie Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der zehnten Staffel auf der berühmten Couch.

Der Durchbruch als Sänger gelang Johannes Oerding im Jahr 2011 mit dem Album „Boxer“, mit welchem er auf Platz 11 der deutschen Album-Charts landete. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte er zahlreiche weitere Alben und Singles und arbeitet sich dadurch zu einem der erfolgreichsten Singer-Songwriter in ganz Deutschland hoch.

Wo wurde „Sing meinen Song“ 2023 gedreht?

Nachdem „Sing meinen Song“ 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland gedreht wurde, lud Johannes Oerding die Teilnehmer 2022 wieder nach Südafrika ein. Und auch in Staffel 10 geht es für die Künstler wieder in die Ferne: Der Drehort der Jubiläumsstaffel liegt wie gewohnt in Südafrika.