Alli Neumann hat sich mit ihrem Debütalbum „Madonna-Whore-Komplex" einen Namen im Musikgeschäft gemacht. Die deutsch-polnische Sängerin spielte auch schon in einigen Serien und Filmen mit. Aktuell nimmt sie an der zehnten Staffel „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" teil.

Wie tickt Alli Neumann eigentlich privat? Wir haben die erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin genauer unter die Lupe genommen und die wichtigsten Infos über sie zusammengetragen.

Alli Neumann im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Alli Neumann im Überblick

Name: Alina-Bianca „Alli“ Neumann

Alina-Bianca „Alli“ Neumann Beruf: Schauspielerin, Sängerin

Schauspielerin, Sängerin Geburtstag: unbekannt

unbekannt Geburtsjahr: 1995

1995 Alter: 27-28 Jahre

27-28 Jahre Geburtsort: Solingen

Solingen Wohnort: Nordfriesland

Nordfriesland Größe: 173 cm

173 cm Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Instagram: alli.alli.alli.alli

Alli Neumann nimmt an „Sing meinen Song“ 2023 teil

Johannes Oerding ist der Gastgeber, der seit Dienstag, 25.04.2023, wöchentlich zu den Shows einlädt. Bereits zum zehnten Mal zeigt Vox die beliebte Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert". Jede Woche steht ein anderer Künstler im Fokus. Alli Neumanns Lieder sind in Folge 5 am Dienstag, 23.05.2023, an der Reihe.

Ist Alli Neumann in einer Beziehung?

Ob Alli Neumann in einer Beziehung ist, ist unbekannt. Im Interview mit „minutenmusik.“ im Jahr 2021 sagte sie über ihren Song „Herzhotel“: „Ich habe mich damit beschäftigt, was ‚Beziehung‘ eigentlich für mich bedeutet. Es gibt auch Formen von romantischen Beziehungen, in denen man sich einfach ab und zu mal sieht und trifft und Lust drauf hat und etwas unverbindlich ist und parallel vieles läuft. Und das ist alles cool und okay. Ich konnte mich auch immer gar nicht damit identifizieren, dass Liebeslieder nur auf eine Person projiziert sind. Und ich wollte für diese Form von Liebe ein Lied haben.“ Danach betonte sie, dass sich diese Einstellung jedoch jederzeit ändern könnte: „Für verschiedene Lebensphasen sind einfach verschiedene Sachen richtig. Und für verschiedene Menschen sind verschiedene Sachen richtig. Aber es war mir wichtig, auch mal etwas anderes, als eine monogame Beziehung auf den Tisch gebracht zu haben.“ Es ist nicht bekannt, ob Alli Neumann derzeit selbst polyamor lebt.

Die Familie und Kindheit von Alli Neumann

Der Vater von Alli Neumann ist Deutscher, ihre Mutter Polin. Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr wuchs sie in Polen auf, bevor die Familie nach Schleswig-Holstein zog. Dort brach sie als Jugendliche die Schule ab, um Musik zu machen. Sie galt als erfolgversprechende Newcomerin. Doch da sie sich mit den ihr angebotenen Vorschlägen nicht wohlfühlte, kehrte sie zurück und wartete mit ihrer Karriere. Alli Neumann hat drei Schwestern.

So begann die Karriere von Alli Neumann

Alli Neumann entdeckte bereits als Kind die Musik für sich. Ihre erste EP „Hohes Fieber“ erschien im Oktober 2018. Ein Jahr später folgt die zweite, namens „Monster“. Mit ihrer Kollaboration mit dem Sänger Trettmann „Zeit steht“ erreichte sie erstmals die Charts. 2021 gründete Alli Neumann schließlich ihr eigenes Label JAGA Recordings. Dort erschien auch ihr Debütalbum „Madonna-Whore-Komplex“.

Alli Neumann singt auf Polnisch und Jiddisch

In mehreren Interviews berichtete sie davon, früher ihre Herkunft oft verschwiegen zu haben. Mittlerweile habe sie aber gelernt, wie wichtig es sei, offen damit umzugehen, um einen Safe Space zu kreieren. Deshalb singt sie auf ihren Konzerten nun auch immer polnisch. Und jiddische Lieder dürfen dort ebenfalls nicht fehlen. Sie hat auf beiden Seiten der Familie jüdische Wurzeln, ist jedoch nicht jüdisch aufgewachsen. „Vor allem ist das für mich sehr empowernd, dass Dinge, für die ich mich sehr lange geschämt habe, jetzt von anderen Menschen gesehen und anerkannt werden“, erklärte sie im Interview mit „minutenmusik.“

Alli Neumann ist auch Schauspielerin

Neben dem Gesang ist Alli Neumann auch als Schauspielerin tätig. 2018 spielte sie im Film „Wach“ eine der Hauptrollen. Außerdem war sie in „Wir können nicht anders“ und „3 ½ Stunden“ zu sehen. Zuletzt übernahm sie eine Rolle in „jerks.“

Ist Alli Neumann auf Instagram?

Alli Neumann hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort verfolgen mehr als 61.000 Fans (Stand: April 2023) ihre Videos und Fotos. Sie zeigt dabei meist Eindrücke von ihren Auftritten. Ab und an teilt sie jedoch auch private Einblicke.