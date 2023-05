Stefanie Kloß ist eine deutsche Sängerin und Frontfrau der beliebten Band Silbermond. Seitdem sie in der Musikbranche durchstartete, war sie auch immer wieder im TV zu sehen. So war sie schon Coach bei „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“. Aktuell covert sie Songs von anderen Künstlern, wie beispielsweise ist eine deutscheund Frontfrau der beliebten Band. Seitdem sie in der Musikbranche durchstartete, war sie auch immer wieder im TV zu sehen. So war sie schon Coach beiund. Aktuell covert sie Songs von anderen Künstlern, wie beispielsweise LEA . Denn sie ist erneut ein Teil der Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“.

Doch was ist privat über sie bekannt? Hat sie einen Mann und Kinder? Wir haben die Frontfrau von Silbermond genauer unter die Lupe genommen und stellen euch Stefanie Kloß im Porträt vor.

Stefanie Kloß im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zur Sängerin auf einen Blick im Steckbrief:

Name : Stefanie Kloß

: Stefanie Kloß Alter : 38

: 38 Geburtstag : 31. Oktober 1984

: 31. Oktober 1984 Geburtsort : Bautzen

: Bautzen Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Größe : 1,67 m

: 1,67 m Beruf : Sängerin

: Sängerin Partner : Thomas Stolle

: Thomas Stolle Kinder : einen Sohn

: einen Sohn Schwester : Janet Kloß

: Janet Kloß Instagram: silbermond

Stefanie Kloß nimmt an „Sing meinen Song“ 2023 teil

„Sing meinen Song“ eingeladen, um in Südafrika ihre Lieder zu tauschen. Neben zwei neuen Gesichtern – Das beliebte Tauschkonzert von Vox wird 2023 bereits zehn Jahre alt. Um das gebührend zu feiern, hat Gastgeber Johannes Oerding wieder sechs Künstler und Künstlerinnen zueingeladen, um in Südafrika ihre Lieder zu tauschen. Neben zwei neuen Gesichtern – Alli Neumann und Montez – sind bekannte Stars auf das berühmte Sofa zurückgekehrt. Darunter ist auch Stefanie Kloß. Sie war bereits 2017 in der vierten Staffel dabei. Jetzt wagt sie die musikalische und emotionale Reise erneut und durfte sich direkt in Folge 1 auf neue Interpretationen der Silbermond-Hits freuen.

Stefanie Kloß ist die Frontfrau von Silbermond

Stefanie Kloß wurde als Frontfrau der Band Silbermond zum Star. Doch wie hat ihre Musik-Karriere eigentlich angefangen? „Ich war 14, da haben wir uns als Band kennengelernt. Mit 20 haben wir unseren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Das läuft nicht bei allen so reibungslos. Wir hatten das Glück. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt All-in, wir gehen ein Jahr nach Berlin und gucken mal, ob das so funktioniert“, sagt sie in einem Interview mit ProSieben zu Beginn der „The Voice of Germany“-Staffel 2022.

Aufgewachsen ist die Sängerin in Sachsen. 1998 hat sie Johannes Stolle, Thomas Stolle und Andreas Nowak kennengelernt. Sie gründeten zwei Jahre später die Band JAST, den Vorgänger von Silbermond. Noch heute sind sie in dieser Konstellation erfolgreich. Schon vor ihrem Durchbruch mit dem Lied „Symphonie“ veröffentlichten sie Songs, die erfolgreich waren, unter anderem „Verschwende deine Zeit“.

Eine Auswahl bekannter Songs der Band:

„Das Beste“

„Symphonie“

„Irgendwas bleibt“

„Leichtes Gepäck“

„Krieger des Lichts“

Stefanie Kloß war Coach bei „The Voice of Germany“

Auf ProSieben und Sat.1 drehen sich jedes Jahr die berühmten roten Stühle: Bei „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ treten die unterschiedlichsten Talente auf die Bühne. Nur wenn ein Coach buzzert, kommen sie weiter und haben gegebenenfalls die Wahl, zu wem sie ins Team möchten.

Stefanie Kloß war in den Staffeln 4, 5, 10 und 12 als Coach bei „The Voice of Germany“ zu sehen. Bei der Kids-Version saß sie in den Staffeln 7 und 9 auf dem roten Stuhl.

Stefanie Kloß ist mit Thomas Stolle zusammen

Privat ist Stefanie Kloß seit vielen Jahren mit einem ihrer Bandkollegen liiert. 2010 bestätigte die Sängerin ihre Beziehung zu Gitarrist Thomas Stolle. Kennengelernt haben sich die Mitglieder von Silbermond schon 1998 bei dem musikalischen Jugendprojekt TEN SING des Christlichen Vereins Junger Menschen in Bautzen.

Hat Stefanie Kloß ein Kind?

Thomas Stolle und Stefanie Kloß sind Eltern eines Sohnes. Im September 2017 hielt sie für ihre Fans eine frohe Botschaft bereit: Sie ist schwanger! Auf der Instagram-Seite von Silbermond schrieb Stefanie Kloß damals: „Wisst ihr, es gab für mich immer zwei Dinge im Leben, die schon sehr früh feststanden und an denen ich nie gezweifelt habe: Das Erste war (und ist und bleibt) die Band. Und das Zweite war (und ist und bleibt) der Wunsch irgendwann Mama zu werden“. Im April 2018 teilte sie dann mit, dass ihr Sohn gesund auf die Welt gekommen ist.

Vom Tabaluga-Erfinder Peter Maffay, der ebenfalls in der „The Voice of Germandy“-Jury sitzt, gab es ein Geschenk für ihr Kind, wie die Sängerin in einem Interview für die Show verriet. „Ganz niedlich zusammengepackt, eine kleine Jacke und ein Buch und ein Tabaluga-Kuscheltier. Seitdem muss ich jeden Abend zwei kleine Tabaluga-Videos gucken. Wir haben auch angefangen, das Hörspiel zu hören. Allerdings sollte man das vielleicht erst ab sechs Jahren hören, denn es hat schon einen gewissen Gruselfaktor“, sagte Kloß gegenüber ProSieben.

Hat Stefanie Kloß einen Instagram-Account?

Stefanie Kloß hat keinen eigenen Instagram-Account. Auf dem Profil der Band Silbermond bekommt man jedoch trotzdem einige Einblicke in das Privatleben der Sängerin.

Wie hoch ist das Vermögen von Stefanie Kloß?

Stefanie Kloß gehört zu den bekanntesten Musikerinnen in Deutschland und erfreut sich mit ihrer Band Silbermond großer Beliebtheit. Viele Fans interessiert da natürlich, wie viel die Sängerin verdient. Leider müssen wir euch enttäuschen, denn es gibt keine offiziellen Infos zu ihrem Vermögen.