LEA startete ihre Karriere bereits im Jugendalter auf YouTube. Mittlerweile ist sie eine der bekanntesten Singer-Songwriterinnen Deutschlands. Zusammen mit Capital Bra und Samira landete sie schon auf Platz 1 der deutschen Charts. Nachdem sie drei Jahre pausiert hatte, kehrt sie nun für die zehnte Staffel „Sing meinen Song“ zum Tauschkonzert zurück.

Wer ist LEA abseits der Bühne oder des TV-Bildschirms? Hat sie einen Freund? Wie hoch ist ihr Vermögen? Alle Infos zur Sängerin findet ihr hier in ihrem Porträt.

Lea ist eine der berühmtesten Musikerinnen Deutschlands. Die wichtigsten Infos zur ihr findet ihr hier zusammengefasst:

Auch in diesem Jahr lädt Johannes Oerding wieder zum berühmten Tauschkonzert ein. Seit demläuft die „Sing meinen Song“ auf Vox. In der Jubiläumsstaffel interpretieren er und die sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Lieder gegenseitig neu. LEA war bereits in Staffel 7 Teil des Casts. Jetzt bietet sie ihre Songs erneut zum Tausch an – und zwar in der zweiten Woche, also am 02.05.2023.