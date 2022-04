Es wird wieder emotional auf Vox – und zwar musikalisch. Das Tauschkonzert geht 2022 in die nächste Runde. In Staffel 9 von „Sing meinen Song“ lädt Johannes Oerding zum zweiten Mal bekannte Künstlerinnen und Künstler ein. Mit dabei ist auch Clueso.

Mittlerweile hat der Sänger neun Alben herausgebracht – das aktuelle heißt schlicht „ALBUM“ und ist im Oktober 2021 erschienen. Thomas Hübner, alias Clueso, hat sich in der Musikwelt schon längst einen Namen gemacht. Er zählt zu den Lieblingen von Udo Lindenberg. In seiner Kindheit und Jugend aber hatte er es schwer.

Wer ist Clueso? Was bedeutet der Name? Hat der Sänger eine Freundin? Wo gibt Clueso 2022 Konzerte in Deutschland? Alle Infos zum Sänger in der neuen Staffel „Sing meinen Song“ findet ihr hier.

Clueso im Steckbrief: Alter, Wohnort, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Clueso auf einen Blick:

Bürgerlicher Name: Thomas Hübner

Thomas Hübner Künstlername: Clueso

Clueso Alter: 42 Jahre

42 Jahre Geburtstag: 9. April 1980

9. April 2980 Sternzeichen: Widder

Widder Größe: 1,79 m

1,79 m Geburtsort: Ichtershausen

Ichtershausen Wohnort: Erfurt

Erfurt Freundin: unbekannt

unbekannt Instagram: clueso

Clueso nimmt an „Sing meinen Song“ 2022 teil

Als einer von insgesamt acht Musikern nimmt Clueso an „Sing meinen Song“ 2022 teil. Gemeinsam mit Johannes Oerding, Lotte und weiteren Künstlerinnen und Künstlern bietet sie ihre Lieder beim großen Tauschkonzert an. Vox zeigt bereits die neunte Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show und verspricht den Zuschauern auch im Frühjahr 2022 wieder neue Interpretationen und Ohrwürmer.

Clueso: Echter Name und Bedeutung seines Künstlernamens

Schon in jungen Jahren wollte Thomas Hübner, wie Clueso mit richtigem Namen heißt, Musik machen. Mit seinen Freunden wollte er auf die Bühne, fand aber keine passende Szene in Erfurt. Mit 15 entdeckte er den damals aufstrebenden deutschen Hip-Hop für sich, erzählt er im Interview mit dem „Tagesspiegel“. Inspiriert von Künstlern wie Fettes Brot und Massive Töne trat er, damals noch als „Clüso“ in Erfrurter Clubs aus. Am Anfang seiner Karriere war der mittlerweile 42-Jährige unbeholfen, darauf spielt auch sein Künstlername an. Den hat er sich von Inspektor Jacques Clouseau aus „Der rosarote Panther“ entliehen, dem ungeschickten, aber effektiven Ermittler.

Clueso war als Kind hyperaktiv

In einem Interview mit dem Sender RTL hat Clueso über seine Kindheit und Jugend ausgepackt. Weil er ein hyperaktives Kind war, hatte er oft Probleme und musste sogar einmal in eine psychiatrische Kinderklinik, erzählt er im Interview mit dem Sender. Erstmal habe niemand „gecheckt, dass da eine Energie ist, die kanalisiert werden wollte, und ich nur das Ventil nicht gefunden habe“, wird er zitiert. Als er später die Musik für sich entdeckt hat, wurde es leichter – und er hat es zu einem der erfolgreichsten deutschen Pop-Sänger geschafft.

Hat Clueso eine Freundin und Kinder?

Aus seinem Privatleben gibt Clueso nicht viel preis. Er hat aber schon mehrfach erwähnt, dass er nicht viel vom konventionellen Plan „Haus, Frau und Kindern“ hält. Kinder hat Clueso bisher keine. Ob er eine Freundin hat, ist momentan auch nicht bekannt. Einige seiner Fans spekulieren aber immer wieder. „Na wenn da keine Love entsteht oder schon entstanden ist. Wäre ja wünschenswert“, schrieb beispielsweise eine Userin auf Instagram unter einen Post, der Clueso mit der Musikern Methea zeigte.

Clueso: Neues Album „ALBUM“

Zuletzt erschien von Clueso das Album „ALBUM“ am 1. Oktober 2021. Dieses Album enthält alle seit Februar 2021 veröffentlichten Songs. Kurz vor dem Start von „Sing meinen Song“ erschien die Deluxe-Version des Albums mit fünf neuen Songs bei allen gängigen Streaminganbietern.

Clueso Konzerte 2022: Hier ist der Sänger auf Tour

Wir haben euch die „ALBUM“-Tour Konzerte 2022 auf einen Blick:

Mittwoch, 21.09.2022: Wiener Gasometer, Wien

Freitag, 23.09.2022: Lanxess Arena, Köln

Samstag, 24.09.2022: Barclays Arena, Hamburg

Montag, 26.09.2022: Haus Auensee, Leipzig

Dienstag, 27.09.2022: Pier 2, Bremen

Mittwoch, 28.09.2022: Swiss Life Hall, Hannover

Freitag, 30.09.2022: myticket Jahrhundethalle, Frankfurt

Samstag, 01.10.2022: Max-Schmeling Halle, Berlin

Sonntag, 02.10.2022: Heinrich-Lades-Halle, Erlangen

Dienstag, 04.10.2022: Porsche Zentrum, Stuttgart

Mittwoch, 05.10.2022: Volkshaus, Zürich/Schweiz

Donnerstag, 06.10.2022: Zenith München, München

Samstag, 08.10.2022: E-Werk, Saarbrücken

Wie hoch ist das Vermögen von Clueso?

Durch seine Musik, Tourneen und TV-Auftritte dürfte Clueso im Laufe seiner Karriere einiges verdient haben. Wie hoch sein Vermögen genau ist, ist offiziell nicht bekannt. Die Seite „vermoegen.org“ schätzt es allerdings auf zwei Millionen Euro.