Auch 2022 werden wieder Songs getauscht: „Sing meinen Song“ geht im kommenden Jahr mit Staffel 9 weiter. Zum zweiten Mal wird dann Johannes Oerding als Gastgeber des Tauschkonzerts durch die beliebte Vox-Show führen.

Nachdem der Sender die neuen Teilnehmer verkündet hat, fragen sich die Fans: Wann startet „Sing meinen Song“ 2022? Beginn, Sendetermine, Stream, Drehort – was bisher zu den neuen Folgen bekannt ist, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Sing meinen Song“ 2022: Start, Sendetermine, Sendezeit

Bis die neuen Künstler sich auf das berühmte „Sing meinen Song“-Sofa setzen und ihre Lieder tauschen, dauert es noch etwas. Einen genauen Starttermin hat Vox zwar noch nicht verkündet, klar ist jedoch: Im Frühjahr 2022 geht es mit Staffel 9 weiter.

Was die Sendetermine und die Sendezeit angeht, steht folglich auch noch nichts offiziell fest. Wir gehen aber davon aus, dass die Show wie gewohnt dienstags zur Primetime laufen wird.

„Sing meinen Song“ 2022: Stream auf TVNow

Es gibt noch keine Infos zum Stream auf TVNow. Die neuen Folgen des Tauschkonzerts dürften allerdings wie gewohnt sieben Tage lang nach der Ausstrahlung auf der Streamingplattform kostenlos verfügbar sein. Wenn es sich wie in diesem Jahr verhält, können Premium-Abonnenten die Folgen bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung streamen sowie noch ein ganzes Jahr danach.

„Sing meinen Song“ 2022: Drehort

Wo wird das Tauschkonzert 2022 gedreht? Das ist ebenfalls noch nicht offiziell. Es wird auf jeden Fall spannend, denn wenn das Reisen bis zur Produktion wieder problemlos möglich ist, wäre ein Dreh im Ausland wieder denkbar.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde Staffel 8 nicht wie gewohnt in Südafrika gedreht. Die Dreharbeiten fanden daher erstmals in Deutschland statt – an der Ostsee auf dem Gut Weissenhaus.

„Sing meinen Song“ 2022: Teilnehmer

Am 21. Oktober 2021 hat Vox die neuen Teilnehmer von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ verkündet. Neben Gastgeber Johannes Oerding nehmen sieben weitere Künstler auf der berühmten Couch Platz. Wer in Staffel 9 dabei ist, erfahrt ihr hier: