70. Thronjubiläum. Vier Tage lang wird dies in London mit Paraden, Festgottesdiensten und Konzerten begangen. Was wird davon auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein? Hier gibt es die Übersicht:

Queen: Das Thronjubiläum live im TV

Donnerstag, 2. Juni 2022, bis Sonntag, 5. Juni, gefeiert. Den Militärparade „Trooping the Colour“ am Donnerstag wird gleich von mehreren Sendern live übertragen. Die ARD überträgt von 11.35 Uhr bis 14.05 Uhr live aus London. 3sat hat eine Übertragung von 10.15 Uhr bis 13.40 Uhr geplant. Auch RTL will ab 11 Uhr von der Militärparade berichten und den ganzen Donnerstag immer wieder Dokus und Beiträge rund um das englische Königshaus im Programm. Das Jubiläum wird vongefeiert. Den genauen Zeitplan für das Programm gibt es in einem Extra-Beitrag . Diewird gleich von mehreren Sendern live übertragen. Dieüberträgt von 11.35 Uhr bis 14.05 Uhr live aus London.hat eine Übertragung von 10.15 Uhr bis 13.40 Uhr geplant. Auchwill ab 11 Uhr von der Militärparade berichten und den ganzen Donnerstag immer wieder Dokus und Beiträge rund um das englische Königshaus im Programm.

Am Freitag findet im Rahmen der Feierlichkeiten des Thronjubiläums ein Dankgottesdienst in der St. Pauls Cathedral in London statt. Dieser wird am 3. Juni ab 12.10 Uhr live im ZDF übertragen. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni veranstaltet das ZDF im TV zudem eine „lange Nacht zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.“. Darin laufen Reportagen und Sendungen über die Königin selbst, Prinzessin Diana, Herzogin Kate und die Thronfolger.

Am Samstag folgen dann ein Konzertabend und am Sonntag ein großer Festumzug in London. Über eine Liveübertragung dieser Feiern im deutschen Fernsehen ist bislang nichts bekannt.

Reportagen, Filme und Serie rund um Queen Elizabeth II.

In der ganzen Woche laufen immer wieder Serien, Reportagen und Dokus rund um das englische Königshaus. Hier ein paar Beispiele aus dem TV-Programm für diese Woche:

Montag, 30. Mai 2022, ZDFinfo:

18.45 Uhr: ZDF-History: Die Windsors: George VI. – König wider Willen

19.30 Uhr: ZDF-History: Prinz Philip – Wie die Royals ihn kannten

20.15 Uhr: Young Windsors: Kindheit im britischen Königshaus

21.00 Uhr: Royale Erben: Die Thronfolger

21.45 Uhr: Herzogin Kate – Märchen, Macht und Mode

22.30 Uhr: Royale Ehefrauen: Vom Glück, eine Windsor zu sein

23.15 Uhr: Royale Ehefrauen: Von der Bürde, eine Windsor zu sein

24.00 Uhr: Royale Erben: Die Aussteiger

Montag, 30.05.2022 ARD:

20.15 Uhr: Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin

Montag, 30.05.2022 Arte:

15.45 Uhr: Zwischen Lust und Pflicht - Queen Victoria

Mittwoch, 1. Juni 2022, 0.45 Uhr, ZDF:

Die lange Nacht zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.

0.45 Uhr: Auslandsjournal – die Doku: Armes Königreich

1.30 Uhr: Die Queen und die Macht der Bilder

2.15 Uhr: Elizabeth II. – Die ewige Queen

3.00 Uhr: Prinzessin Dianas gefährliches Erbe

3.45 Uhr: Herzogin Kate – Märchen, Macht und Mode

4.30 Uhr: Royale Erben: Die Thronfolger

Donnerstag, 2. Juni

10.00 Uhr: Elizabeth II. - So privat wie nie - RTL

10.15 Uhr: Trooping the Colour - 3sat

11.00 Uhr: Exclusiv Spezial: Ein Leben für die Krone - Das Queen-Jubiläum - RTL

11.35 Uhr: Zu Ehren der Königin - Geburtstagsparade für die Queen - ARD

15.00 Uhr: Elizabeth & Margaret: gefangen zwischen Liebe und Pflicht - RTL

20.15 Uhr: Elizabeth II. - Ein Leben zwischen Herz und Krone - RTL

20.15 Uhr: Die Queen und ihre Premiers - Arte

21.10 Uhr: Prinzgemahle - Arte

22.05 Uhr: Zerbrechen jetzt die Windsors? - RTL

Freitag, 3. Juni 2022, ZDF:

12.10 Uhr: ZDF Royal: 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. - Gottesdienst aus der St. Pauls Cathedral in London

Queen Elizabeth, Prinz Charles, William und Harry - Mehr zur königlichen Familie

