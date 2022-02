Sechs Entscheidungen stehen morgen, am 11.02.2022, bei den Olympischen Winterspielen in Peking auf dem Programm. Gold, Silber oder Bronze: In welchen Disziplinen werden morgen Medaillen vergeben? Und welche Chancen haben die deutschen Athletinnen und Athleten?

In diesem Artikel findet ihr alle Entscheidungen und Medaillen-Wettkämpfe am 11. Februar in der Vorschau:

Eisschnelllauf der Männer – 10.000 Meter

Ab 9 Uhr skaten die schnellsten Athleten der Welt in der nationalen Eisschnelllaufhalle um Gold, Silber und Bronze über 10 Kilometer (25 Runden). Für Deutschland am Start ist Patrik Beckert, der beste deutsche Eisschnellläufer der vergangenen Jahre. Favoriten sind unter anderem der Weltrekordhalter Nils van der Poel aus Schweden und der Kanadier Ted-Jan Bloemen, der den Olympischen Rekord hält. Dazu Jorrit Bergsma aus den Niederlanden.

Ski alpin: Super-G der Frauen

Frühaufsteher aufgepasst: Schon um 4 Uhr deutscher Zeit startet der Super-G der Damen bei Olympia 2022. Für Deutschland ist Kira Weidle dabei. 2018 gewann die Tschechin Ester Ledecka die Goldmedaille. Weltmeisterin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz zählt auch zu den Favoritinnen.

Skilanglauf Herren: 15 Kilometer klassisch

Um 8 Uhr starten die Männer auf der Loipe. 15 Kilometer laufen sie um die Medaillen bei Olympia 2022. Im Gesamtweltcup führt momentan der Norweger Medaillen und Ergebnisse vom Donnerstag, 10.02.2022 Johannes Hösflot Klæbo mit deutlichem Vorsprung. Bei Olympia 2022 gewann er auch das Sprint-Rennen. 2018 in Pyeongchang siegte der Schweizer Dario Cologna.

Shorttrack – 1000 Meter der Frauen

Im Pekinger Hallenstadion findet das Finale der Damen über 1000 Meter statt. Start ist gegen 13:43 Uhr. Die Niederländerin Suzanne Schulting hat am Vorlauf einen neuen Olympischen Rekord aufgestellt.

Skeleton der Männer: Finale am 11.2.

Im vierten Lauf entscheidet sich, wer Olympiasieger 2022 im Skeleton der Herren wird. Los geht’s um 14:55 Uhr. Deutschland ist in dieser Sportart sehr erfolgreich: Christopher Grotheer ist amtierender Weltmeister und stellte am 10.2. einen neuen Streckenrekord auf. Sein Teamkollege Axel Jungk ist auch in Peking am Start.

Christopher Grotheer kämpft im Skeleton um eine Medaille.

© Foto: Robert Michael/dpa

Snowboard: Herren-Finale auf der Halfpipe

Spektakuläre Sprünge erwarten die Zuschauer im Halfpipe-Finale der Männer. Shaun White, der dominierende Snowboarder der letzten Jahre aus den USA, ist auch dabei, zählt aber nicht mehr zu den Favoriten. Der Deutsche André Höflich aus Kempten ist ebenfalls am Start

Erster Dopingfall bei Olympia 2022 – russische Eiskunstläuferin positiv getestet

Laut dpa-Informationen gibt es bei den Winterspielen in Peking den ersten Dopingfall. Die 15 Jahre alte russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa soll bereits vor den Winterspielen positiv auf das Stimulans Trimetazidin getestet worden sein. Am Montag gewann sie mit dem Team Gold, die Medaillenvergabe einen Tag später fiel jedoch aus - laut IOC wegen einer „offenen Rechtsfrage“.

Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang war bei der russischen Bobfahrerin Nadescha Sergejewa dieselbe Substanz entdeckt worden, die laut WADA die Ausdauer und den Blutfluss steigern kann. Auch der chinesische Schwimmstar Sun Yang war 2014 mit dem Mittel erwischt und für drei Monate gesperrt worden.

