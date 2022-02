Donnerstag, 17.02.2022, bei Nordischen Kombinierer um Olympiasieger Vinzenz Geiger rechnen mit Edelmetall. Im Eiskunstlauf kann die mit einem positiven Dopingtest in die Schlagzeilen geratene russische Athletin Kamila Walijewa Olympiasiegerin werden. Sechs Entscheidungen stehen am, bei Olympia in Peking an. Auch für das deutsche Team sind wieder Medaillen greifbar. Vor allem dieum Olympiasieger Vinzenz Geiger rechnen mit. Im Eiskunstlauf kann die mit einemin die Schlagzeilen gerateneOlympiasiegerin werden.

Welche Entscheidungen stehen noch an? Wo gehen deutsche Athleten an den Start und wann finden die Wettkämpfe statt? Hier gibt es die Übersicht:

Nordische Kombination – Teamwettbewerb

Es ist wohl die einzige Chance des Tages auf Gold für Deutschland. Nach dem Olympiasieg im Einzel von Vinzenz Geiger greift das deutsche Quartett im Team nach Edelmetall. Zu seinem ersten Einsatz bei den Winterspielen kommt dann Eric Frenzel. Aufgrund eines positiven Coronatests war er seit seiner Ankunft in Peking in Quarantäne. Gemeinsam mit Manuel Faißt, Julian Schmid und Vinzenz Geiger geht er auf Medaillenjagd. Größter Konkurrent auf den Olympiasieg ist Norwegen.

Start des Wettbewerbs ist um 9 Uhr deutscher Zeit mit dem Springen von der Großschanze.

Eishockey – Finale der Frauen

Um 05:10 Uhr deutscher Zeit geht es in der Wukesong Arena in Peking um den Olympiasieg im Eishockey der Frauen. Wie bereits bei Olympia vor vier Jahren trifft Kanada im Finale auf die USA. 2018 gewannen die US-Amerikanerinnen nach Penalty mit 3:2.

Eiskunstlauf – Einzel der Frauen

Viel wurde in den Tagen in Peking über Russlands Eiskunstläuferin Kamila Walijewa berichtet. Der Grund: Ein positiver Dopingtest. Trotzdem darf die 15-Jährige im Einzel starten und kann am Donnerstag um 11 Uhr deutscher Zeit den Olympiasieg holen. Für Deutschland am Start ist Nicole Schott.

Eisschnelllauf – 1000 Meter der Frauen

Weiter geht es mit den Entscheidungen auf dem Eis um 09:30 Uhr mit dem Finale über 1000 Meter der Frauen. Favoritinnen im Finale sind die US-Amerikanerin Brittany Bowe, die Russin Daria Kachanova und Nao Kodaira aus Japan. Deutsche Starterinnen sind nicht dabei.

Ski Alpin – Alpine Kombination der Frauen

Skistar Mikaela Shiffrin hat bei den Winterspielen in Peking in der Alpinen Kombination die letzte Chance auf eine Einzelmedaille. Um 03:30 Uhr können Skifans zunächst die Abfahrt verfolgen. Um 07 Uhr folgt der Slalom. Neben Shiffrin haben die beiden Schweizerinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin Chancen auf den Olympiasieg. Deutsche Athletinnen sind nicht am Start.

Ski Freestyle – Ski Cross der Frauen

Ab 08:10 Uhr deutscher Zeit geht es im Ski Cross der Frauen um den Olympiasieg. Topfavoritin auf den Sieg ist Schwedens Weltmeisterin Sandra Näslund. Ob die beiden deutschen Starterinnen Daniela Maier und Johanna Holzmann den Sprung ins Finale schaffen, zeigt sich ab 04:30 Uhr in den Vorentscheidungen.

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

