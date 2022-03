Nach einer siebenjährigen Pause ist die beliebte Serie „Mord mit Aussicht“ zurück im ARD-Programm. Mittlerweile ist schon Halbzeit in der neuen Staffel 4: Am Dienstag, 22.03.2022, geht es mit Folge 4 „Hackestüpp“ weiter. Darin geht im Dorf Hengasch der „Werwolf“ umher, der nur alle 20 Jahre auftaucht. Dieser Aberglaube hält seltsame Erlebnisse bereit...

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Mord mit Aussicht: Hackestüpp“: ARD-Sendetermine

„Mord mit Aussicht“ ist zurück im Ersten. Als nächstes läuft Folge 4. Diese wird später auch noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 22. März 2022, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 23. März 2022, um 01:10 Uhr

„Mord mit Aussicht: Hackestüpp“: ARD-Mediathek

Die neue Folge „Hackestüpp“ läuft am 22.03.2022 im Ersten. Wer die Episode jedoch verpasst, hat Glück: Die Folge ist nach der Erstausstrahlung für sechs Monate in der ARD-Mediathek verfügbar.

„Mord mit Aussicht: Hackestüpp“: Handlung von Folge 4

Schäfer Kappes ist umgeben von sechs gerissenen Schafen. Während Marie in Sachen Tollwut ermittelt, ist den Bewohnern von Hengasch jedoch ziemlich klar, wer da am Werk war: Der „Hackestüpp“ geht um. Der Sage nach ist das ein Werwolf, der nur alle 20 Jahre in das Dorf kommt und niemand anderes als Schweinebauer Gisbert Cremer sein kann. Die Bewohner von Hengasch beten, denn ausgerechnet in der Joahnnisnacht wollen sie dem Spuk ein Ende setzen. Marie bleibt vernünftig, denn von Monster, Werwolf oder Hackestüpp hält sie nichts. Sie will Gisbert Cremer helfen und den Bewohnern des Dorfes beweisen, dass das alles andere als Hokuspokus ist. Doch die Macht des Glaubens ist so stark, dass seltsame Erlebnisse sich breit machen...

Das Dorf glaubt an einen Werwolf, der die Schafe von Schäfer Kappes umbringt. Doch Marie will allen etwas anderes beweisen.

© Foto: ARD/Frank Dicks

„Mord mit Aussicht: Hackestüpp“: Besetzung am 22.03.2022

Neben den Hauptdarstellern Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen, spielen in den einzelnen Folgen auch einige weitere Schauspieler im Cast mit.

Rolle – Schauspieler

Marie Gabler – Katharina Wackernagel

Heino Fuss – Sebastian Schwarz

Jennifer Dickel – Eva Bühnen

Heike Schaeffer – Petra Kleinert

Hans Zielonka – Michael Hanemann

Mehmet Özdenizmen – Cem Ali Gültekin

Otmar – Bennik Gehring

Lydia Aubach – Julia Schmitt

Arthur Brandt – Felix Vörtler

Gisbert Cremer – Kai Schumann

Pastor Puttermann – Johannes Rotter

Paul Schönfelder – Michael Wittenborn

Dr. Bechermann – Patrick Heyn

Monique Willems – Heike Trinker

Waltraud Runkelbach – Friederike Frerichs

Frau Ziegler – Therese Dürrenberger

„Mord mit Aussicht“: Drehort

Zuschauer fragen sich sicherlich, wo die neuen Folgen gedreht wurden. Doch hier hat sich im Vergleich zur Besetzung nichts geändert. Die Drehorte sind dieselben geblieben. Die Arbeiten zur Filmproduktion fanden rund um Köln und im Bergischen Land statt.

„Mord mit Aussicht“ neu: Alle Folgen im Überblick

Viele Fans haben lange auf die neuen Folgen von „Mord in Aussicht“ gewartet. Doch das hat endlich ein Ende. Nach der langen Pause laufen ab dem 8. März 2022 die neuen Episoden im ARD. Wie die einzelnen Folgen heißen, seht ihr ihm Überblick: