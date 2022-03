Nach einer siebenjährigen Pause ist die beliebte ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ am Dienstag, 08.03.2022, mit einer neuen Staffel im Ersten an den Start gegangen. Das lange Warten der Fans wird mit einer Doppelfolge belohnt: Direkt nach der ersten Episode läuft Folge 2 „Kartoffelking“, in der das Polizisten-Trio die Ermittlungen weiterführt. Denn es gibt Neuigkeiten im Fall rund um die Leiche, die auf dem Campingplatz gefunden wurde, auf dem Marie wohnt...

Um was geht es in „Kartoffelking“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

der Folge? Wo wurde sie gedreht?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Mord mit Aussicht: Kartoffelking“: ARD-Sendetermine

„Mord mit Aussicht“ ist zurück im Ersten. Direkt nach der ersten Folge der neuen Staffel zeigt das Erste Folge 2. Diese wird später auch noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 08. März 2022, um 21:00 Uhr

Mittwoch, 09. März 2022, um 01:15 Uhr

„Mord mit Aussicht: Kartoffelking“: ARD-Mediathek

Die neue Folge „Kartoffelking“ läuft am 08.03.2022 im Ersten. Wer die Episode jedoch verpasst, hat Glück: Die Folge ist nach der Erstausstrahlung für sechs Monate in der ARD-Mediathek verfügbar.

„Mord mit Aussicht: Kartoffelking“: Handlung von Folge 2

So langsam lebt sich Marie auf dem Campingplatz ein. Doch es bleibt weiterhin ungemütlich in ihrer neuen Bleibe. Ihre neuen Kollegen Jenny und Heino versuchen, es Marie so komfortabel wie möglich zu gestalten. Bahnt sich da langsam eine neue Freundschaft an?

Das Polizisten-Trio befindet sich momentan mitten in den Ermittlungen bezüglich dem Toten, der auf dem Campingplatz am malerischen Herkulfels gefunden wurde. Ein verlassenes Auto lüftet das Geheimnis um die Leiche: Es ist Ex-Knacki Henri Kemper. Vor seinem Tod war er vor einer Rockerbande auf der Flucht. Es war also weder ein Unfall, noch Selbstmord! Doch wer war der Täter? Zu Maries Überraschung stellt sich Friedrich Vettweiß, ein einflussreicher Großgrundbesitzer und Kartoffel-Mogul, den Ermittlungen in die Quere. Was hat die Familie zu verbergen? Marie und ihren Kollegen stehen vor einem noch ungelösten Rätsel. Doch nicht nur beruflich hat es die neue Polizeikommissarin nicht einfach: Sie bekommt unliebsame Botschaften von Noch-Ehemann Klaus zugeschickt. Doch davon will sich Marie nicht ablenken lassen. Gelingt ihr das?

Was hat der „Kartoffel-Mogul“ für Gehemnisse? Und wer war der Mörder des Toten auf dem Campingplatz?

© Foto: ARD/Frank Dicks

„Mord mit Aussicht: Kartoffelking“: Besetzung am 08.03.2022

Neben den Hauptdarstellern Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen, spielen in den einzelnen Folgen auch einige weitere Schauspieler im Cast mit.

Rolle – Schauspieler

Marie Gabler – Katharina Wackernagel

Heino Fuss – Sebastian Schwarz

Jennifer Dickel – Eva Bühnen

Heike Schaeffer – Petra Kleinert

Hans Zielonka – Michael Hanemann

Mehmet Özdenizmen – Cem Ali Gültekin

Otmar – Bennik Gehring

Lydia Aubach – Julia Schmitt

Arthur Brandt – Felix Vörtler

Gisbert Cremer – Kai Schumann

Pastor Puttermann – Johannes Rotter

Paul Schönfelder – Michael Wittenborn

Dr. Bechermann – Patrick Heyn

Monique Willems – Heike Trinker

Waltraud Runkelbach – Friederike Frerichs

Frau Ziegler – Therese Dürrenberger

„Mord mit Aussicht“: Drehort

Zuschauer fragen sich sicherlich, wo die neuen Folgen gedreht wurden. Doch hier hat sich im Vergleich zur Besetzung nichts geändert. Die Drehorte sind dieselben geblieben. Die Arbeiten zur Filmproduktion fanden rund um Köln und im Bergischen Land statt.

„Mord mit Aussicht“ neu: Alle Folgen im Überblick

Viele Fans haben lange auf die neuen Folgen von „Mord in Aussicht“ gewartet. Doch das hat endlich ein Ende. Nach der langen Pause laufen ab dem 8. März 2022 die neuen Episoden im ARD. Wie die einzelnen Folgen heißen, seht ihr ihm Überblick: