Katharina Wackernagel gehört zu jenen Schauspielerinnen, die aus der deutschen Film- und Fernsehwelt nicht mehr wegzudenken sind. Ihre Karriere begann schon früh durch ihre Rolle in der Jugendserie „Tanja“. Durch Filme wie „Das Wunder von Bern“ machte sie sich endgültig einen Namen und ist seither unter anderem in zahlreichen Produktionen von ARD und ZDF zu sehen. Nun verschlägt es sie in der Rolle der Kommissarin Marie Gabler in die Provinz der Eifel in der neuen Staffel der Kultserie „Mord mit Aussicht“.

Doch was weiß man über Katharina Wackernagel eigentlich privat? Für welche Filme stand sie bis heute schon vor der Kamera? Und hat sie eigentlich einen Mann? Alter, Instagram, Wohnort und Co. – alle Infos zur Schauspielerin gibt es in ihrem Porträt.

Katharina Wackernagel im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zur Schauspielerin Katharina Wackernagel auf einen Blick:

Name : Katharina Wackernagel

: Katharina Wackernagel Alter : 43

: 43 Geburtstag : 15. Oktober 1978

: 15. Oktober 1978 Geburtsort : Freiburg im Breisgau

: Freiburg im Breisgau Wohnort : Berlin

: Berlin Größe : 1,64 m

: 1,64 m Beruf : Schauspielerin und Regisseurin

: Schauspielerin und Regisseurin Partner : -

: - Kinder : keine

: keine Eltern : Sabine Wackernagel und Valentin Jeker

: Sabine Wackernagel und Valentin Jeker Instagram: katharina_wackernagel

Katharina Wackernagel: Familie, Karriere-Beginn und Filme

Für den Schauspielberuf hat sich Katharina Wackernagel schon früh entscheiden. Bereits mit 17 Jahren hatte die gebürtige Freiburgerin, die aus einer Künstlerfamilie stammt, ihren ersten Auftritt vor der Kamera. Ihre Mutter ist Schauspielerin Sabine Wackernagel, ihr Vater der Regisseur und Schauspieler Valentin Jeker, ihre Großmutter ist die Schauspielerin Erika Wackernagel. Auch ihr Halbbruder Jonas Grosch ist Drehbuchautor und Regisseur.

Bekannt wurde Katharina Wackernagel dem ARD-Publikum ab 1997 durch ihre Hauptrolle in der Jugendserie „Tanja“. Danach machte sie sich einen Namen durch ihre Auftritt in Kinofilmen wie „Das Wunder von Bern“ und als RAF-Terroristin in „Der Baader-Meinhof-Komplex“. Ihre Rollen in den Filmen „Die Boxerin“ und in „Contergan“ brachten ihr Grimme-Preis-Nominierungen ein. Zudem überzeugte sie in der Titelrolle in „Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“. Außerdem spielte die 43-Jährige in zahlreichen Fernsehfilmen, wie etwa „Das Adlon. Eine Familiensaga“ oder „Tatort“ mit.

Doch nicht nur als Schauspielerin ist die Berlinerin tätig, sondern auch als Regisseurin. So führte sie etwa beim Kurzfilm „Think Positive“ und beim Spielfilm „Wenn Fliegen träumen“ Regie.

Katharina Wackernagel: früher „Tanja“, heute „Stralsund“

Fuß gefasst hat Katharina Wackgernagel in ihrer Schauspiel-Karriere durch die Rolle als Tanja in der gleichnamigen ARD-Jugendserie. Diese machte die typischen Probleme im Leben einer jungen Erwachsenen zum Thema. Für ihre Rolle wurde Katharina Wackernagel mit dem Goldenen Löwen in der Kategorie „Beste Schauspielerin in einer Serie“ ausgezeichnet.

Seit 2008 ist die 43-Jährige in der ZDF-Serie „Stralsund“ zu sehen. Ob Mord, Geiselnahmen oder Drogenkriminalität: Als Kommissarin Nina Petersen überführt sie mit ihrem Team die unberechenbarsten Täter.

Katharina Wackernagel: Hauptrolle in „Mord mit Aussicht“

Für Katharina Wackernagel geht es seit neuestem in die Eifel. Als neue Hauptdarstellerin der Comedy-Krimiserie „Mord mit Aussicht“ wird sie in ihrer Rolle der Kommissarin Marie Gabler strafversetzt. Dabei übernimmt sie die Polizeidienststelle im kleinen Dorf Hengasch. Nach fünf Jahren Pause ist die Kultserie wieder zurück im ARD-Programm. Wackernagel hat darin als Marie Gabler die Hauptrolle von Caroline Peters alias Sophie Haas übernommen.

Die Schauspielerin hat sich besonders durch das Humoristische der Serie angesprochen gefühlt. Das Skurrile habe sie gereizt. „Für mich ist es eine schöne Herausforderung, in so einem komödiantischen Format mitspielen zu dürfen“, sagt sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie werde auf diese Weise „nicht so oft besetzt“.

Katharina Wackernagel und Sebastian Schwarz sind privat befreundet

Zu neuen Ermittler-Trio in der Serie „Mord mit Aussicht“ gehört auch Schauspieler Sebastian Schwarz als Eifel-Dorfpolizist. Für Wackernagel und Schwarz war der Dreh zum Comey-Krimi auch deshalb ein Vergnügen, weil beide gut miteinander befreundet sind. „Katharina gehört zu den längsten und engsten Freundschaften in meinem Leben“, sagt Schwarz der Deutschen Presse-Agentur.

Katharina Wackernagel: Hat sie einen Partner?

Ist Katharina Wackernagel eigentlich verheiratet? Diese Frage stellen sie viele ihrer Fans mitunter. Die Berlinerin ist nicht in einer Ehe, doch zu diesem Thema äußerte sich die Schauspielerin schon häufiger und betonte, sich von gesellschaftlichen Erwartungen nicht unter Druck setzen zu lassen. Im Februar 2022 sprach sie im Magazin „Bunte“ über das Thema Beziehung. Die 43-Jährige habe „durchaus Lust“, sich wieder zu verlieben. Doch sei sie auch gerne Single. „Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und habe durchaus Lust, mich wieder zu verlieben. Ich würde mich auch auf einen neuen Mann einlassen.“

Hat Katharina Wackernagel Kinder?

Schauspielerin Katharina Wackernagel hat keine Kinder. Doch auch zu diesem Thema bezog sie schon häufiger Stellung, zumal von außen schon seit Jahren Fragen dazu kämen. Sie habe nie den Wunsch gehabt, Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen. In einem Inteview mit „t-online“ sagte sie: „Ich hatte nie eine Grundsehnsucht nach einem Kind. Alle meine drei Brüder haben Kinder und ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem eine Familie habe. Ich finde die Kinder meiner Brüder toll, ich möchte halt nur selbst keins haben“.

Katharina Wackernagel auf Instagram

Wer wissen möchte, was es im Leben der Schauspielerin Katahrina Wackernagel aktuell Neues gibt, der wirft sicher auch einen Blick auf ihre Instagram-Seite. Dort hat sie einen öffentlichen, aber nicht verifizierten Account und teilt mit gut 6.000 Followern (Stand: März 2022) etwa Bilder vom Filmset – unter anderem von „Mord mit Aussicht“ – oder gibt hin und wieder Einblicke in ihren Alltag.