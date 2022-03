Nach einer siebenjährigen Pause startet die beliebte ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ mit einer neuen Staffel im Ersten. Sechs neue Folgen hat die skurrile Crimecomedy-Serie aus der Eifel parat, in denen Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen als neues Polizisten-Trio für frischen Schwung sorgen. Am Dienstag, 08.03.2022, geht es mit Folge 1 „Hengasch, Liebernich“ los. Darin muss die Kölner Kriminalhauptkommissarin Marie Gabler im Dorf Hengasch das eingeschlafene Polizei-Revier wieder auf Vordermann bringen. Über ihre Versetzung und Trennung von Ehemann Klaus will sie lieber nicht reden.

Um was geht es in „Hengasch, Liebernich“ genau?

Wer sind die neuen Darsteller?

Wo wurde gedreht?

Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehort – in dieser Übersicht findet ihr alle Infos zur Folge.

„Mord mit Aussicht: Hengasch, Liebernich“: ARD-Sendetermine

Nach der langen Pause läuft die neue Staffel von „Mord mit Aussicht“ wieder im Ersten. Der Startschuss fällt am Dienstag, 08.03.2022, mit Folge 1 „Hengasch, Liebernich“ zur Primetime. Später wird die Folge nochmal wiederholt.

Die Sendetermine auf einen Blick:

Dienstag, 08. März 2022, um 20:15 Uhr

Mittwoch, 09. März 2022, um 00:30 Uhr

„Mord mit Aussicht: Hengasch, Liebernich“: ARD-Mediathek

Die neue Folge „Hengasch, Liebernich“ läuft am 08.03.2022 im Ersten. Wer die Episode jedoch verpasst, hat Glück: Die Folge ist nach der Erstausstrahlung für sechs Monate in der ARD-Mediathek verfügbar.

„Mord mit Aussicht: Hengasch, Liebernich“: Handlung von Folge 1

Als Kölner Kriminalhauptkommissarin Marie Gabler in Hengasch eintrifft, trifft sie auf erstaunte Gesichter: Niemand hat in der dörflichen Kriminalwache mit so einer aufgeweckten Kommissarin gerechnet, denn die Mitarbeiter mögen es eher gemütlich. Vor allem Polizeiobermeister Heino Fuß liebt das Vereinsleben und kümmert sich mit Hilfe von Tagesmutter Heike Schäffer als alleinerziehender Vater um seinen Sohn Otmar. Und auch Kommissaranwärterin Jennifer Dick geht es langsam an. Sie trainiert mit ihrem Dienstpferd lieber für ihre Reitstaffel.

So unordentlich wie die neue Wache ist auch Maries neue Unterkunft auf einem Campingplatz. Besitzerin Lydia Aubach hat es Marie als „Chalet Schwanenstein“ vermietet. Doch eines Nachts gräbt ein Unbekannter eine Leiche aus. Bei Marie läuten die Alarmglocken, doch Heino und Jenny blicken dem Ganzen ungläubig gegenüber: Eine Leiche im Dorf? Niemals. Die Hinweise von Dr. Bechermann liefern jedoch den deutlichen Beweis. Der Einsatz führt Marie in das örtliche Bordell „Waldhaus Amore“. Ob sie da dem Täter auf die Spuren kommt?

Für Marie Gabler wird der erste Arbeitstag zur Zerreißprobe: Ihre neuen Kollegen lassen es lieber langsam angehen im Dorf Hengasch.

© Foto: ARD/Frank Dicks

„Mord mit Aussicht: Hengasch, Liebernich“: Besetzung am 08.03.2022

Neben den neuen Hauptdarstellern Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen spielen in den jeweiligen Folgen auch weitere Schauspieler im Cast mit.

Rolle – Schauspieler

Marie Gabler – Katharina Wackernagel

Heino Fuss – Sebastian Schwarz

Jennifer Dickel – Eva Bühnen

Heike Schaeffer – Petra Kleinert

Hans Zielonka – Michael Hanemann

Mehmet Özdenizmen – Cem Ali Gültekin

Otmar – Bennik Gehring

Lydia Aubach – Julia Schmitt

Arthur Brandt – Felix Vörtler

Gisbert Cremer – Kai Schumann

Pastor Puttermann – Johannes Rotter

Paul Schönfelder – Michael Wittenborn

Dr. Bechermann – Patrick Heyn

Monique Willems – Heike Trinker

Waltraud Runkelbach – Friederike Frerichs

Frau Ziegler – Therese Dürrenberger

„Mord mit Aussicht“: Drehort

Zuschauer fragen sich sicherlich, wo die neuen Folgen gedreht wurden. Doch auch wenn sich bei der Besetzung einiges getan hat, sind die Drehorte gleich geblieben. Die Arbeiten zur Filmproduktion fanden demnach rund um Köln und im Bergischen Land statt.

„Mord mit Aussicht“ neu: Alle Folgen im Überblick

Viele Fans haben lange auf die neuen Folgen von „Mord in Aussicht“ gewartet. Doch das hat endlich ein Ende. Nach der langen Pause laufen ab dem 8. März 2022 die neuen Episoden im ARD. Wie die einzelnen Folgen heißen, seht ihr ihm Überblick: