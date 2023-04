„Let‘s Dance“ auf RTL – und dieses Mal wurde es emotional! Denn die „Magic Moments“. Darüber hinaus durften sich die Zuschauer auf Tanzduelle freuen. Die Suche nach dem diesjährigen „Dancing Star“ geht weiter: Am Freitag, 28.04.2023, lief die neunte reguläre Live-Show vonauf RTL – und dieses Mal wurde es emotional! Denn die prominenten Kandidaten performten an der Seite ihrer Profitänzer ihre. Darüber hinaus durften sich die Zuschauer auffreuen.

Welche Tänze standen in Show 9 auf dem Programm? Was und zu welchen Liedern die Paare an diesem Freitag tanzten, erfahrt ihr hier.

Das waren die Freestyle-Tänze in Show 9

Für die verbleibenden Paare von Staffel 16 stand der nächste gemeinsame Tanz an. Zum Motto „Magic Moments“ brachten die Promis an der Seite ihrer Profis ihre persönlichsten und emotionalsten Erlebnisse aufs Parkett. Sie alle zeigten einen Freestyle, jedoch zu unterschiedlichen Liedern.

Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: „Ain‘t No Mountain“ von Marvin Gaye und Tammie Terrell

Sharon Battiste & Christian Polanc: „Can’t Help Falling In Love“ von Elvis Presley

Philipp Boy & Patricija Ionel: „Survivor“ von 2wei und „Hold My Hand“ von Lady Gaga

Jens „Knossi“ Knossalla & Isabel Edvardsson: „You Raise Me Up“ von Westlife

Timon Krause & Ekaterina Leonova: „Requiem For A Dream“ von Scott Benson Band

Anna Ermakova & Valentin Lusin: „Behind Blue Eyes“ von The Who

Das waren die drei Tanzduelle in Show 9

Neben den Einzeltänzen durften sich die Zuschauer auch auf drei Tanzduelle freuen. Wer in welchem Tanz gegen wen antrat und zu welchen Songs, seht ihr hier: