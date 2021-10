Am heutigen Montag, 18.10.2021, läuft auf Vox schon die 7. Folge von „Die Höhle der Löwen“. In der heutigen Sendung stellen Gründer und Gründerinnen Produkte vor zu Themen, die Deutschland bewegen. Matthias Schadhauser (27) und Philipp Kramer (26) aus München wagen den Schritt in die Arena und stellen den Investoren und Investorinnen ihre App wryte vor.

Wie funktioniert die App und was kann sie?

und was kann sie? Welchen Deal erhoffen sich die beiden Gründer aus München?

erhoffen sich die beiden Gründer aus München? Preis, Funktionen, Homepage – Alle Infos zu wryte in diesem Artikel

„Die Höhle der Löwen“: Tablet-App in Folge 7

„Aus Old School machen wir New School“ - so lautet der Claim von Matthias Schadhauser (27) und Philipp Kramer (26). Matthias Schadhauser gibt seit über zehn Jahren Nachhilfe, mit seinem Institut bereitet der Schüler und Schülerinnen auf das Mathe-Abi vor. Über die Jahre ist ihm aufgefallen, dass der Trend klar zu digitalen Mitschriften, etwa auf Tablets, gehe. Am Anfang ist immer noch alles ganz geordnet, irgendwann taucht dann immer das gleiche Problem auf: Dokumenten-Chaos. „Wahnsinnig viele Ordner, etliche unbenannte Dokumente und die auch noch verteilt auf ganz viele verschiedene Apps“, erzählt der 27-Jährige von seinen Erfahrungen mit den Schülern und Schülerinnen.

Die App wryte soll dieses Problem beheben und das digitale Durcheinander beenden. Die Tablet-App bündelt übersichtlich und automatisiert die Schulmaterialien und soll den klassischen Schulranzen langfristig ersetzen.

So funktioniert die App wryte aus „Höhle der Löwen“

Wenn das Schuljahr beginnt, wird der Stundenplan in der App gespeichert. Wryte erstellt dann automatisch für jedes Fach einen Ordner auf dem digitalen Schreibtisch. Jedes Fach hat seine eigene Farbe. Auf dem Schreibtisch können dann in digitalen Heften handschriftliche Mitschriften erstellt sowie Arbeitsblätter und Fotos hochgeladen und bearbeitet werden.

Die smarte App öffnet dank des Stundenplans, der hinterlegt ist, dann zur richtigen Zeit das richtige Schulheft. Weitere Features sind laut den Gründern in Planung. Schülerinnen und Schüler sollen etwa die Möglichkeit haben, sich bei kurzen Fragen mit einem Nachhilfelehrer oder einer Nachhilfelehrerin zu verbinden. Dann könne man gleichzeitig im eigenen Heft arbeiten.

Wryte aus DHDL im Überblick: Preis, Homepage, Instagram

Preis: monatlich 1,99 Euro, es gibt einen Probemonat

monatlich 1,99 Euro, es gibt einen Probemonat Kündigungsfrist: monatlich kündbar

monatlich kündbar Homepage: wryte.io

wryte.io Instagram: wryte

Diesen Deal erhoffen sich die Gründer für ihre App wryte

Die beiden Gründer Matthias Schadhauser und Philipp Kramer wollen für die Weiterentwicklung der App und für Marketingaktivitäten von den Löwen 300.000 Euro. Dafür bieten sie den Investoren und Investorinnen 10 Prozent Firmenanteile an.

Wryte bei „Höhle der Löwen“ – Das sagen die Investoren

Grundsätzlich sind die Löwen alle begeistert von dem Produkt. Judith Williams, die selbst zwei schulpflichtige Kinder hat, findet es wichtig, dass die beiden Gründer auf das Thema aufmerksam machen. Denn „Im Homeschooling herrschen desolate Zustände“, sagt sie. Ralf Dümmel findet es sehr gut, dass die beiden eine monatliche Kündigungsfrist anbieten, das sei viel seriöser. Nico Rosberg kritisiert allerdings, dass die Gründer die Technik an jemand externen vergeben haben. Er hätte gerne die ganze Arbeit im Team gesehen.

„Höhle der Löwen“: Weitere Produkte aus Folge 7

Am 18.10.2021 präsentieren insgesamt fünf Unternehmen vor den Investoren und Investorinnen. Welche Produkte neben Wryte in der siebten Folge zu sehen sind, seht ihr hier:

„Höhle der Löwen“ auf Vox: Das ist die Jury