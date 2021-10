Die beliebte Gründershow „Die Höhle der Löwen“ geht am Montag, 18.10.2021, auf Vox weiter. In Folge 7 treten wieder fünf Start-ups vor die Investoren und pitchen ihre Produkte. Unter ihnen sind auch Nicole und Bernd Sell aus Sereetz. Die beiden präsentieren mit Early Green eine vegane Fleischalternative.

Was genau ist Early Green? Welche Produkte gibt es und was kosten sie? Wir haben euch alle Infos rund um das Fleischersatzprodukt aus der TV-Show im Überblick.

„Höhle der Löwen“: Veganer Fleischersatz von Early Green in Folge 7

Als Nicole Sell ihre Ernährung auf fleischlos umstellte, testete sie diverse Alternativen. Die meisten Fleischersatzprodukte konnten sie allerdings nicht überzeugen. Ein wichtiger Grund: die Haltbarkeit. „Viele Fleischersatzprodukte haben keine besonders lange Haltbarkeit. Schon nach einer Woche sind sie verdorben“, so die 49-Jährige. Ihr Mann Bernd überlegte, wie man dieses Problem lösen könnte. Der Hobbykoch fand in Seitan, bekannt aus der klassischen japanischen Küche, eine passende Alternative. „Seitan ist in der vegetarischen und veganen Küche sehr beliebt, weil es eine fleischähnliche Konsistenz hat. Aber: Zubereitetes Seitan ist kühlungspflichtig, damit es nicht verdirbt.“ Um das zu umgehen hat das Ehepaar eine eigene Fertigmischung entwickelt, die ohne Kühlung auskommt: Early Green –ein Fleischersatzpulver auf Seitanbasis.

Early Green: Veganes Fleischersatzpulver in drei Sorten

Das vegane Fleischersatzpulver gibt es in drei verschiedenen Sorten: Burger, Gyros und Steak. Alle drei bestehen nur aus natürlichen Zutaten und beinhalten keine Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Zusatzstoffe.

Die Zubereitung ist einfach: Die Fertigmischung wird mit 150 Milliliter kaltem Wasser und zwei Esslöffel Speiseöl vermengt, anschließend umgerührt, geknetet und in gewünschte Form gebracht. Danach lässt sich das Patty braten oder grillen.

Early Green im Überblick: Produkte, Preis, Homepage

Alle Infos zu Early Green auf einen Blick:

Homepage: earlygreenvegan

Instagram: earlygreenvegan

Veganes Gyros, 4er-Set: 19,96 Euro

Veganes Steak, 4er-Set: 19,96 Euro

Vegane Burger, 4er-Set: 19,96 Euro

Klassiker Trockenmischungen, 3er-Set: 14,95 Euro

Early Green bei „Höhle der Löwen“: Was erhoffen sich die Gründer?

Nicole und Bernd Sell stellen ihr Produkt den Investoren vor, da sie sich Unterstützung erhoffen. Um den Vertrieb für Early Green auszubauen, benötigen sie 100.000 Euro. Für dieses Investment bieten sie den „Löwen“ 20 Prozent der Firmenanteile an.

„Höhle der Löwen“: Weitere Produkte aus Folge 7

Am 18.10.2021 präsentieren insgesamt fünf Unternehmen vor den Investoren. Welche Produkte neben Early Green in der siebten Folge zu sehen sind, seht ihr hier: